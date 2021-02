Die Amtsübernahme der Storchenzunft wurde in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen im Vorfeld gefilmt. Am schmutzige Dunschtig um 11 Uhr wurde das Video auf der Internetseite der Storchenzunft online gestellt, das Daniel Kuppel gedreht hatte. Darin steht Zunftmeister Markus Löffel am Rathaus vor verschlossenen Türen: „Wegen Corona geschlossen“ erfährt er durch einen Anruf beim Bürgermeister. Der im Virusmanagement bereits 2018 geübte Zunftmeister überzeugt den Bürgermeister, in Quarantäne zu gehen und legt ihm als dringliches Projekt den Wiederaufbau des Storchenbrunnens ans Herz. Der musste vorerst den Bauarbeiten für das Gesundheitshaus weichen, dabei habe sein Wasser doch heilende Kräfte.

Eines der Fasnetsfenster, die im Ort auf einem Spaziergang bestaunt werden können ist in der Ortsmitte das Schaufenster des Geschäfts von Hugo Maier (links). Zunftmeister Markus Löffel freut sich am schmutzige Dunschtig, dass viele Narren bei der Aktion mitmachen und ihre Häuser und Gärten geschmückt haben. Bild: Jacqueline Weiß | Bild: Weiß, Jacqueline

Am schmutzige Dunschtig schaute der Zunftmeister von Daheim aus mit darauf, dass mit dem Video alles klappte. Am Nachmittag wollte er ins Dorf zum Einkaufen gehen und ein bisschen den Geist der Fasnacht nach außen tragen. „Die Fasnacht lebt vom Miteinander, von der Begegnung und der Interaktion, das macht sie aus“ und das fehle in diesem Jahr, sagte Löffel. Man könne online viel anbieten und machen, aber das ersetze die Fasnacht nicht. Er hat Sorge, dass die Straßenfasnacht durch den Ausfall in diesem Jahr ein bisschen verloren gehe.

Steißlingen „Dieses Jahr sind alle wichtig“: Storchenzunftmeister Markus Löffel zur Fasnacht 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Der schmutzige Dunschtig in Steißlingen gehört eigentlich der Straßenfasnacht. Viele Steißlinger lassen sich für diesen Anlass zum Motto, das die Zunft ausgibt, fantasievolle Kostüme einfallen und gehen in Gruppen ins Dorf zur Rathausbefreiung. Danach ist Treffpunkt in der Torkel, Narrenbaumstellen und Hemdglonkerumzug gehören auch dazu.