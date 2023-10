Der Regionalplan Hochrhein-Bodensee legt die räumliche Entwicklung für 15 Jahre fest und ist für die untergeordneten Ebenen wie Flächennutzungs- und Bebauungspläne bindend. Damit die Gesamtfortschreibung des Regionalplans gelingt, werden die Gemeinden um Stellungnahme gebeten. „Im Regionalplan werden intensiv auch Bereiche des Klimaschutzes festgeschrieben. Weitere Themen sind die Stärkung der Ortskerne, der Schutz bestehender Freiraumstrukturen und die Infrastruktur“, erläuterte Laura Mayer von Bauamt Steißlingen. Der Klimaschutz finde sich vor allem in der flächensparenden, klimaangepassten und verkehrsarmen Siedlungs- und Gewerbeentwicklung wieder. Zur Stärkung der Ortskerne soll der Tendenz von Einzelhandelszentren am Ortsrand entgegengewirkt werden. „Im Bereich Infrastruktur ist vor allem die Stärkung der Schienennetze ein wichtiges Ziel“, fügte Laura Mayer an.

Die Verwaltung habe der Wohn- und Gewerbeentwicklung örtliche Erhebungen und Daten zur Verfügung gestellt. Steißlingen befinde sich am Rand des Ballungsraumes Bodensee mit den Städten Konstanz, Singen sowie Radolfzell und ist im direkten Umfeld der Entwicklungsachse Stockach-Singen-Radolfzell gelegen. „Steißlingen hat weiterhin in hohem Maß eine Entlastungsfunktion für den Bodenseeraum, was die Siedlungsentwicklungen in den Bereichen Wohnen und Gewerbe betrifft. Der Regionalplan stuft diese Bedeutung der Gemeinde in der Region aus Sicht der Gemeinde richtig ein“, erklärte Bürgermeister Benjamin Mors. Daher verstehe er nicht, wie es zu den Einschränkungen der Siedlungsentwicklung durch den festgesetzten regionalen Grünzug am nordöstlichen Rand des Siedlungsbereichs komme. Denn die Gemeinde könne ohne diesen Bereich in den nächsten 15 Jahren nicht ihrer Entlastungsfunktion nachkommen. Dieser Sicht stimmte der Gemeinderat zu. Zumal man auf die ausgewiesene Fläche im Süden verzichten könne, da sie sowieso nicht im Besitz der Gemeinde ist. Die Stellungnahme fiel zwar generell positiv aus, jedoch mit der Einschränkung, dass die Siedlungsflächen im Nordosten noch hinzugefügt werden müssten.