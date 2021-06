von Susanne Schön

Die Sportvereine in Steißlingen haben sich zusammengetan, um nicht nur ihren Mitgliedern, sondern allen Bürgern im Foyer der Mindlestalhalle kostenlose Corona-Tests anbieten zu können. Unterstützt werden sie dabei von der Firma Fairplay Management, die sich in Zeiten von Corona auf die Organisation und Durchführung von Schnelltests spezialisiert hat.

Für Training und Wettkämpfe

Die Tests ermöglichen es den Sportlern seit Anfang des Monats, wieder gemeinsam zu trainieren und Wettkämpfe auszutragen. „Gerade die TuS-Handballerinnen und -Handballer erhalten so die Möglichkeit, direkt vor Ort und ohne Kosten den Trainingsbetrieb sicher zu besuchen“, erklärt Markus Stich, der Abteilungsleiter Handball des Turnvereins Steißlingen (TuS).

Und auf der Internetseite des Steißlinger Fußballclubs (www.fc-steisslingen.de) steht: „FCS-Fußballer und Besucher unseres Clubheims erhalten so die Möglichkeit, direkt vor Ort und ohne Kosten den Trainingsbetrieb sicher zu besuchen.“ Dort und in den sozialen Medien sollen Veränderungen beim Schnelltest-Angebot zeitnah bekanntgegeben werden.

Getestet wird montags bis freitags

Die kostenlosen Corona-Schnelltests sind in der Mindlestalhalle von Montag bis Freitag jeweils von 17:30 bis 19:30 Uhr möglich. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Aber die Hygieneregeln sind einzuhalten. Der Test ist in zwei Minuten gemacht. Bis das Ergebnis vorliegt, dauert es etwas länger. Mit der Bescheinigung über das negative Testergebnis ist die Teilnahme am Training, die Nutzung der Sportanlagen und Freibäder sowie der Besuch – soweit erforderlich – von Läden und Gaststätten möglich. Das Angebot wird von vielen Steißlingern gerne wahrgenommen.

Corona-Schnelltests bietet auch die Gemeinde Steißlingen an: jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr in der Seeblickhalle. „Die allermeisten Steißlinger Gastwirte haben sich über die Gemeinde zu Testern ausbilden lassen und auch der Test an den Schulen wird öffentlich anerkannt“, erklärt Hauptamtsleiter Roland Schmeh dazu.