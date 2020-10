von Susanne Schön

„Fensterbau ist ein vielseitiger Beruf“, erzählt Max Georg Kramer und strahlt dabei. Was für die einen nur das Schließen eines Lochs in einem Gebäude ist, ist für ihn eine Leidenschaft.

Er liebt an seinem Beruf zum Beispiel den Umgang mit unterschiedlichsten Materialien. Dazu gehören neben verschiedenen Glassorten auch Holz, Metall, Kunststoff und anderes mehr. Diese Materialvielfalt erfordert auch den Umgang mit vielen Maschinen und das Erlernen entsprechender Techniken. Auch das Wissen um energetischen Zusammenhänge spielt eine immer größere Rolle.

„Wir sind stolz und freuen uns“

Das Team von Fensterbau Stengele aus Steißlingen – allen voran Chef Tobias Stengele – kommentiert den Erfolg von Max Georg Kramer: „Wir haben zuerst einen Kammersieger bekommen, und bei der anschließenden landesweiten Prüfung einen zweiten Platz. Wir sind stolz und freuen uns über so eine tolle Leistung mit unserem Max Georg Kramer.“

Diese gemeinsame Freude ist auch eines der Dinge, die der frischgebackene Geselle in seinem Ausbildungsbetrieb so schätzt. Dass er einmal den Meister machen wird, will er nicht ausschließen, doch freut er sich definitiv erst einmal darauf, in seinem Beruf praktische Erfahrungen zu sammeln.

Vieles ist heute automatisiert

Diese konnte er bereits früh in seiner Ausbildung sowohl in der Werkstatt als auch auf den Baustellen machen – und in den Prüfungen anwenden: „Wir bekamen eine Materialliste“, erinnerte sich Max Georg Kramer. Die genauen Maße wurden bei der Prüfung aber erst vor Ort ausgelost, sodass man nichts vorbereiten konnte.

Sein Gesellenstück ist bereits in einem Gebäude eingebaut, doch an der Prüfungsarbeit des Landeswettbewerbs zeigt er gerne, welche Anforderungen gemeistert werden mussten. „Vieles ist im Fensterbau heute automatisiert, doch bei der Prüfung mussten wir alles von Hand fräsen, sägen, bohren und schrauben.“

Die Landessieger hätten in diesem Jahr eng beieinander gelegen. Die Prüfer hätten die einzelnen Werkstücke noch einmal genau verglichen. In einem anderen Jahr wäre er mit seinem zweiflügeligen Holzfenster möglicherweise Erster geworden.