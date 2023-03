Den Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Steißlingen stellte Kämmerin Nadja Scheffel den Gemeinderäten vor. Sie stellte dabei die puren Zahlen in den wirtschaftlichen Kontext. Dazu gehörten die Rechnungsergebnisse der Vorjahre ebenso wie die Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022 und die Vorgaben für das Jahr 2023, die schon bekannt sind. Der neue Haushalt sei zudem durch den Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden Energie- und Flüchtlingskrise und die hohe Inflation geprägt. Die über 5000 Einwohner Steißlingens bleiben aber trotzdem schuldenfrei.

Gemeinde bleibt schuldenfrei

Geplant ist ein Haushaltsvolumen von rund 18 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Nach aktuellem Sachstand geht die Kämmerin von einer Kreisumlage mit einem Hebesatz in Höhe von 34 von Hundert aus, 2022 waren es 32. „Dies führt zu einer großen Belastung des kommunalen Haushalts“, betonte sie und fügte an, dass es durch die aktuelle Energiekrise zu weiteren Mehraufwendungen von 220.000 Euro bei den Energiekosten komme. Die liquiden Mittel werden um etwa 1,2 Millionen Euro sinken und belaufen sich dann Ende 2023 voraussichtlich auf 14,5 Millionen Euro.

Auch Bürgermeister Benjamin Mors kritisierte die jährlich steigende Kreisumlage, die die Kommunen dem Landkreis zahlen müssen. „Die Kosten für teure Projekte werden auf die Kommunen des Landkreises abgewälzt, aus deren laufenden Haushalten dies finanziert werden muss, da der Landkreis selbst keine Deckungsreserven besitzt“, fügte er an. Die größten Einnahmen sollen von Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Vor Eichen II (325.000 Euro) und Grundstücksverkäufe im Baugebiet Tal-Erweiterung (300.000 Euro) kommen.

Die Gemeinderäte lobten die gute Arbeit der Verwaltung und mahnten, dass man sich auf den guten Ergebnissen der Gewerbesteuer nicht ausruhen dürfe. Zwar habe man nur wenig Einfluss auf die meisten Faktoren, die die Gewerbesteuereinnahmen beeinflusse, solle aber tun, was man könne, um attraktiv für Unternehmer zu bleiben. Zudem kritisierten die Gemeinderäte, dass Bund und Land immer mehr Aufgaben an die Kommunen abgeben, ohne sich an den Personalkosten zu beteiligen, diese betragen alleine schon fünf Millionen Euro. Zudem herrsche nicht nur im Bereich Tagesbetreuung für Kinder auch noch Fachkräftemangel. Die Steißlinger Gemeinderäte regten ebenso an, bei den kostenrechnenden Einrichtungen wie beispielsweise Familienzentrum, Freibad und Friedhof den Deckungsbeitrag jährlich zu überprüfen und so einem größeren Defizit entgegenzusteuern.

Auch solle die Gemeinde die Investitionstätigkeit ankurbeln und die sich abzeichnenden günstigeren Angebote nutzen. Die Räte hofften, dass nach den Projekten der vergangenen Jahre wie Breitbandversorgung und Stromtrasse, bei denen die Investitionen für den Bürger wenig sichtbar waren, nun wieder sichtbare Investitionen angegangen werden. Bürgermeister Mors erläuterte, dass der Haushaltsplan 2023 vorsichtig geplant sei und dass die hohen Rücklagen auch als Deckungsreserve für schlechtere Haushaltsjahre verwendet werden können.

Investitionsplan 2023 Im Investitionsplan 2023 sind alle der Verwaltung derzeit bekannten Investitionen enthalten. Dabei handelt es sich auch um verschobene Baumaßnahmen aus dem Haushaltsplan 2022. Diese sollen nun im Laufe des Jahres detailliert beraten und beschlossen werden. Dazu gehört der Erwerb von Wohncontainern für die Flüchtlingsunterbringung (800.000 Euro), Grundstückserwerb Seebühl (535.000 Euro) die Restarbeiten zum Bau des Breitbandnetzes (400.000 Euro), Photovoltaikprojekte auf diversen kommunalen Gebäuden mit Gesamtkosten von 290.000 Euro, der Kreisverkehr beim Gesundheitshauses (250.000 Euro), Grundstückskauf Korisgaß (209.500 Euro), die Sanierung des Roten Platzes (180.000 Euro), die Erschließung des Baugebiets Seebühl (100.000 Euro) sowie die Förderung der Heilig-Kreuz-Kapelle (50.000 Euro).