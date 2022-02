von Susanne Schön

Um an Fördermittel für eine kommunale Wärmeplanung zu kommen, beschloss der Gemeinderat Steißlingen sich an den „Konvoi Stockach“ anzuschließen. Diesem gehören die Stadt Stockach und die Gemeinden Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen, Mühlingen, Bodman-Ludwigshafen und Hohenfels an. Zuvor hatte Gerd Burkert von der Energieagentur des Landkreis Konstanz sowohl die kommunale Wärmeplanung als auch mögliche Förderprogramme vorgestellt.

Bürgermeister Benjamin Mors konnte es sich nicht verkneifen, eine aus seiner Sicht komplizierte und praxisferne Förderbürokratie zu bemängeln. So fehlten Steißlingen Bürger in nur einstelliger Anzahl, um eigenständig eine Förderung zu beantragen. Zudem müssen es mindestens drei Gemeinden sein, die sich zu einem förderfähigen Konvoi zusammenschließen. Sinnhafterweise sollten diese aber geografisch beieinander liegen.

Kommunen als wichtiges Vorbild

An der Sinnhaftigkeit einer Wärmeplanung wurde in Steißlingen aber nicht gezweifelt. Gerd Burkert zeigte auf, welche Auswirkungen der globale Klimawandel lokal hat. „Mir gefällt das Wort Klimawende“, sagte er. So bedeute sie Arbeit und auch Gegenwind und doch brauche man sie, um vorwärts zu kommen. Kommunen seien ein wichtiges Vorbild, zum Beispiel mit der Selbstverpflichtung zum Klimaschutzpakt.

Mit Fördergeld von Land und Bund könne die kommunale Bilanzierung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen ebenso vorangebracht werden wie das Kommunale Energie-Management. Und blicke man in die Zukunft, so glaube er, dass aus Freiwilligkeit mit Förderung bald Vorschrift ohne Förderung werden könne.

Zählerstandsgenaue Daten

Besonders interessant seien die Möglichkeiten durch die Ermächtigungsverordnung. So dürfe man zählerstandsgenau Daten von kommunalen, privaten und gewerblichen Liegenschaften aufnehmen. So könne man Synergieeffekte schaffen. „Der eine hat zum Beispiel Wärme im Überfluss und der Nachbar braucht sie“, führte Burkert aus. Dazu könne man sinnvolle Nahwärmenetze und Blockheizkraftwerke aufbauen.

Die zählerstandsgenaue Erhebung der Verbrauchsdaten sei nur in diesem Kontext möglich und wichtig für eine gute Planung. „Die Wärmeplanung ist so eine sinnvolle Sache, sie ist eine sinnvolle Grundlage für kommende Entwicklungen“, meinte Benjamin Mors.

Bis zu 80 Prozent der Kosten für die Erhebungen und Planungen durch ein externes Ingenieurbüro werden gefördert. Die Verwaltung rechnet mit einem Eigenanteil von rund 5000 Euro für die Wärmeplanung. Neben den Planungskosten werden auch Personalkosten, Bürgerbeteiligung und Veranstaltungen gefördert.

„Durch die aus den Planungen resultierenden Maßnahmen können Energieeinsparungen folgen, die gerade in Zeiten steigender Energiepreise und des CO2-Handels interessant sind“, meinte Burkert. Durch den beschlossenen Beitritt zum interkommunalen Konvoi für die kommunale Wärmeplanung bestehe keine Verpflichtung, die Ergebnisse auch umzusetzen, sagte er im Rat auf Nachfrage.