Einmal im Jahr ist der Kindergartenbedarfsplan Thema im Gemeinderat. „Dieses Jahr ist es nicht viel anders als im vergangenen Jahr. Die Zahlen und Konzeptionen bleiben gleich“, erklärte in der jüngsten Sitzung Hauptamtsleiter Roland Schmeh. Die Flüchtlinge hätten noch keinen Einfluss auf den Bedarf, da in Steißlingen kaum Flüchtlingskinder ankämen. Ansonsten seien die Planungen vor allem im Bereich der Unter-Dreijährigen wie ein Blick in die Glaskugel, denn man spreche von unbekannten Fakten. Die Weichen, die man gestellt habe, gingen in die richtige Richtungen. Die Gebäude sowohl vom kommunalen als auch vom katholischen Kinderhaus seien auf dem neuesten Stand und deckten den Bedarf. Die Beratung, die das Familienzentrum anbietet, werde auch im katholischen Kindergarten gut angenommen.

Aktuell arbeitet das Kinderhaus Storchennest mit einer digitalen Anmelde-, Verwaltungs- und Anwesenheits-App. Die Leiterin des Familienzentrums Storchennest, Andrea Gnann, stellte die Erfahrungen, die seit April damit gemacht werden, vor: „Die App erleichtert uns viele Aufgaben.“ So sei die vorgeschriebene Erfassung der Arbeitszeit nun viel einfacher, und auch im Ernstfall bringe die App Vorteile. Da nicht nur die Mitarbeiterinnen erfasst würden, sondern auch die Kinder, könnte man zum Beispiel nach einer Evakuierung viel einfacher erkennen, ob alle gerettet wurden. Gerade in der Abholungszeit sei dies bisher unübersichtlicher gewesen. „Wir wollen die Kommunikation mit den Eltern nicht schmälern – im Gegenteil“, betonte Andrea Gnann. Denn Informationen können gezielt an Einzelpersonen, festgelegte Gruppen oder an alle gerichtet werden.

Zudem soll beim Storchennest eine naturnahe Spielfläche gebaut werden. Erzieherinnen, Eltern und der Bauhof haben gemeinsam ein Konzept erstellt und wollen dies während der Sommerferien umsetzen. Christian Weber vom Steißlinger Bauamt rechnete mit Kosten von 11.700 Euro. 12.000 Euro sind hierfür bereits im Haushalt eingestellt.