Die Wiechser Schlosshexen bewiesen sich beim diesjährigen Brunnenfest einmal mehr als gute Gastgeber. Die Präsidentin Johanna Bihler zeigte sich von der Besucherzahl beeindruckt: „Mit so vielen Gästen hatten wir nicht gerechnet.“ Trotzdem blieb keine Kehle trocken und kein Magen musste knurren. Sogar Sahnetorten gab es, passend zum aufgeführten Laienschauspiel „Bauch-Beine-Sahnetörtchen“. Während es beim Brunnenfest sonst schon einmal regnet, war es diesmal ein herrlich warmer Sommerabend voll fröhlicher Gesichter.

„Nach dem Brunnenfest ist vor den Narrentagen, die wir als Mitglied der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee ausrichten werden“, blickte Johanna Bihler in die Zukunft. Jetzt liefen die Vorbereitungen an. Vom 14. bis 16. Februar 2025 würden noch deutlich mehr Besucher erwartet. Die Wiechser Schlosshexen feiern dann ihr 66-jähriges Bestehen, ganz ohne Zahlenschieberein, wie es bei den Vereinen in den letzten Jahren stattfand.

Wann immer es die Chance gab, bekamen die Laienschauspieler Zwischenapplaus. Sie verkörperten ihre Rollen mit viel Selbstironie und boten einen spritzigen Einblick in den Alltag im Fitnessstudio. So klagte der Besitzer Ronny Herkules alias Alexander Fuchs: „Die Mitgliedsbeiträge bringen nicht einmal die Energiekosten herein.“ Zugleich kämpfte er um gesunde Ernährung mit fettarmer, proteinreicher Ernährung sowie Getreidekaffee mit Steviasüßung. Doch unter seinen Mitgliedern wuchs nicht nur die Fitness, einschließlich allerlei Eifersüchteleien, sondern auch die Lust auf Sahnetörtchen. Zum Schluss gab es für einen Abend das „Sportcafé Herkules“ in Wiechs.

Bewährt hat sich das Regietrio. Während Nicolas Schöpf an diesem Abend verhindert war, übernahm Kristina Ehrenbach auch die Regie über Ton und Licht. Und Arnold Forster erheiterte als „Nummerngirl“ besonderer Art. Auch sonst trugen noch viele Wiechser zum gelungenen Abend bei, sodass noch ein langer Abend unter Freunden folgte.