Die Wiechser Schlosshexen fügen ihrem Brunnenfest am 19. August eine ganz besondere Zutat hinzu – ein Laienschauspiel mit dem Titel „Bauch, Beine, Sahnetörtchen“. In diesem Jahr wollen sie dafür sorgen, dass es keinen Muskelkater vor lauter Lachen gibt – denn es geht ins Fitnessstudio. Aber eines der besonderen Art, denn Marketing-Botschafter ist Pfarrer Sebastian, gespielt von Christian Herz, der eine lange Spielpause beendet. Fitnesstrainer Romy Herkules (Alexander Fuchs) hat mit der Einstellung seiner Kunden zu kämpfen. Denn Renate Feldkirchner (Monika Kuhn) und die Pfarrhäuserin Hildegard Amselhuber (Anja Goldmann) sowie Elfriede Henselein (Franziska Zimmermann) trauern immer noch dem Café nach, welches eigentlich geplant war.

Alois Kohnleiter (Carsten Lange) ist dagegen mehr an sich und der holden Weiblichkeit interessiert. Lange lebt erst seit einem Jahr in Wiechs und konnte hier gleich einen Kindheitstraum verwirklichen. „Ich wollte schon immer Theater spielen, schon in der Schule und während des Studiums, doch irgendwie reichte nie die Zeit“, erklärte er. Doch auf seine Anfrage beim Regisseur-Team aus Nicolas Schöpf, Kristina Ehrenbach und Arnold Forster bekam er gleich eine Rolle, die ihm viel Spaß macht. Die Regisseure waren alle schon als Schauspieler auf der Bühne, doch gab es in diesem Jahr nicht genug Rollen und mit dem Weggang von Sandra Strüver beschlossen sie, zu dritt die Regie zu übernehmen. Das hat den Vorteil, dass einer von ihnen einspringen kann, wenn ein Schauspieler bei den Proben fehlt. Trotzdem bleibt die Souffleuse Katrin Schley ein wichtiger Teil des Teams. Auch wenn die Schauspieler manchmal so kreativ seien, dass sie fast nicht mehr wisse, an welcher Stelle des Stücks sich diese befänden, so Schley. Den Schlosshexen liegt nicht nur das Theaterspielen im Blut, sondern auch die Gastfreundschaft: Das Brunnenfest auf dem Festplatz beginnt bereits um 18 Uhr, die Theateraufführung um 19.30 Uhr. Für Verpflegung ist also ebenso gesorgt wie für Unterhaltung.