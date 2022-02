von Susanne Schön

Martina und Rainer Stockburger wollen etwas für die Liebe und für die Liebenden tun. Das Pfarrer-Ehepaar sieht Liebe als zentralen Punkt im Leben und im Glauben. „In der Pandemie ist das wichtiger denn je“, betonen die beiden und fügen an: „Die Liebe ist die zentrale Botschaft der christlichen Kirche.“

Um möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, sich mit dem Thema Liebe auseinander zu setzen, haben sie sich – angesichts der Pandemie – für einen Stationenweg entschieden. „Dieser ermöglicht die Begegnung mit Gott und mit sich selbst in einem besonderen Raum, dem Kirchenraum, und berücksichtigt die Bedingungen der Hygienevorschriften“, erklärt Martina Stockburger.

„Offen und neugierig sein“

Mitmachen darf jeder, der verliebt ist, war oder das Gefühl kennt, auch alle, die sich als Paar verstehen und alle, die ihre Liebe stärken wollen vor Gott und für sich selbst. „Es braucht eigentlich nur die Voraussetzung, offen zu sein, neugierig und sich einzulassen“, erklärt Rainer Stockburger. Die evangelischen Kirchen in Stockach und Steißlingen sind vom 14. bis 20. Februar tagsüber täglich geöffnet.

Hilzingen Zum Heiraten nach Hilzingen: Im Standesamt steigt wieder die Zahl der Trauungen Das könnte Sie auch interessieren

Sie bieten genug Raum für Abstand und ermöglichen einen zeitlich flexiblen Besuch. Am Sonntag nach dem Gottesdienst werden in den Kirchenräumen sieben Stationen aufgebaut. Diese sind selbsterklärend und werden darum nicht betreut. Man muss sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. An jeder Station gebe es einen Bibelvers zum Thema und Hinweise, was man dort tun könne. Die Stationen können einzeln oder nach Belieben erkundet werden.

„Gott ist die Liebe“

„Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“, zitiert Martina Stockburger aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Liebe sei immer ein Anliegen – im persönlichen Bereich, aber auch im gesellschaftlich sozialen Umfeld. Der Stationenweg bietet rund um den Valentinstag die Möglichkeit an, sich mit den vielfältigen Aspekten der Liebe auseinanderzusetzen auch und gerade angesichts der Diskussionen um die Spaltung in der Gesellschaft.