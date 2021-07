von Susanne Schön

Ehrenamtliche Feuerwehrleute verbringen einen Teil ihrer Freizeit im Einsatz – und widmen sich darüber hinaus der Fortbildung und dem Verfestigen ihrer Fähigkeiten. Das war wegen der strengen Hygienevorschriften während des vergangenen Jahres nicht einfach.

Den Aktiven fehlte nicht nur das kameradschaftliche Beisammensein, sondern auch die notwendige praktische Übung, die wichtig ist, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt und das Zusammenspiel klappt.

Vier Frauen und 20 Männer

Dafür, dass die Feuerwehren immer genug ehrenamtliche Mitglieder haben, sorgt normalerweise die Grundausbildung. Eine solche wurde nun von 24 Teilnehmern in Steißlingen abgeschlossen: sechs angehende Feuerwehrleute kamen aus Steißlingen, drei aus Aach, fünf aus Orsingen-Nenzingen, acht aus Stockach–Espasingen sowie zwei aus Engen.

Mehr von der Feuerwehr Steißlingen Das Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Steißlingen fällt auch in diesem Jahr aus, beziehungsweise kann nur online stattfinden. Ausgefallen war im vergangenen Jahr auch die Jahresübung im Rahmen des Klemenzenfests. Die Hauptversammlung der Steißlinger Wehr soll dagegen in Präsenz stattfinden – und zwar am 17. Juli um 19 Uhr in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehaus in Steißlingen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, das heißt, es muss ein 3G-Nachweis (Getestet – Genesen – Geimpft) mitgebracht werden.

Sie schlossen sowohl den theoretischen als auch den praktischen Teil ihrer Ausbildung erfolgreich ab. Unter den Teilnehmern waren vier Frauen und drei Quereinsteiger, die zuvor nichts mit der Feuerwehr zu tun hatten. Ein Teilnehmer brach die Ausbildung aus persönlichen Gründen ab.

Herausforderung für die Ausbilder

Die Grundausbildung, auch Truppmann/-frau-Ausbildung genannt, ist die erste Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und umschließt auch die Sprechfunkausbildung. Sie befähigt nach erfolgreichem Abschluss zur Teilnahme an Einsätzen. Diese Grundausbildung war eine Herausforderung für die Teilnehmer und vor allem für die 13 Ausbilder. Denn es galt, die aktuellen Hygienevorschriften einzuhalten.

Eine praktische Prüfung kann auch Spaß machen: Hier werden gerade die Fähigkeiten der angehenden Feuerwehrleute in der Knotenkunde getestet. | Bild: Susanne Schön

Daher wurde versucht, die Schulungen teilweise online durchzuführen. „Dies gab es in der Feuerwehrausbildung so noch nicht, und war für alle eine neue Erfahrung“, erklärte Steißlingens Kommandant Andreas Maier. Sobald die Inzidenzen fielen, wurde zudem die theoretische Präsenzausbildung vom Lehrsaal in die Fahrzeughalle verlegt, um Abstände einhalten zu können und für ausreichend Lüftung zu sorgen.

Bei heißem Wetter tut der Löschnebel gut. Der Prüfer (links) achtet genau darauf, dass bei den Kandidaten jeder Handgriff sitzt. | Bild: Susanne Schön

Weiterer Bestandteil des Hygienekonzepts war die Testung der Teilnehmer im Feuerwehrhaus, die an jedem Ausbildungstag durchgeführt wurde. Die Registrierung der Teilnehmer erfolgte mittels der Luca-App. Außerdem wurden drei Gruppen gebildet, die während der gesamten Ausbildungszeit unter sich blieben, um auch dadurch einem möglichen Infektionsrisiko vorzubeugen. „Zum Glück gab es keinen positiven Fall“, sagte Andreas Maier.

Prüfung mit 60 Fragen

„Wir waren alle sehr froh, dass die diesjährige Grundausbildung in Steißlingen stattfinden konnte und wir daran teilnehmen konnten“, betonte Espasingens Abteilungskommandant Julian Schmitt. Er freut sich, dass die jungen ehrenamtlichen Retter nun gut ausgebildet seine Abteilung verstärken können.

Ausbilder und Teilnehmer der Grundausbildung freuen sich, dass alle bestanden haben und stellen sich gerne zum Gruppenbild auf. | Bild: Susanne Schön

In der theoretischen Prüfung galt es 60 Fragen zu beantworten. Danach gab es einen Einblick in die Arbeit der Notfallseelsorge: Die psychologische Aufarbeitung von Feuerwehreinsätzen ist wichtig, weil die Einsatzkräfte dabei manchmal Dinge erleben, die sie erst später wieder einholen.

Im praktischen Teil konnten die Teilnehmer ihre in rund 80 Stunden Schulung erlernten Fähigkeiten bei verschiedenen Einsatzlagen zeigen. Dazu gehörten theoretische Kenntnisse zu Themen wie Rechtsgrundlagen, Brennen und Löschen, Fahrzeugkunde und Feuerwehrtechnik, ebenso wie praktischen Fähigkeiten in technischer Hilfe sowie für Lösch- und Rettungseinsätze.