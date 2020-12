von Susanne Schön

Bürgerschaftliches Engagement wird in Steißlingen groß geschrieben. Normalerweise kann man bei der Bürgerehrung im Rahmen des Klemenzenfests erleben, wie vielfältig das Engagement der Einwohner im Dorf und darüber hinaus ist. Doch leider musste diese Ehrung in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Doch der Einsatz der Steißlinger lässt sich davon nicht aufhalten – und geehrt wird es trotzdem. Gabrielle Benzinger wurde jüngst sogar mit der Staufermedaille ausgezeichnet! Die Staufermedaille ist eine der höchsten Auszeichnungen, die das Land Baden-Württemberg verleiht. Die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger hatte die Geehrte dafür vorgeschlagen.

Ihr ist die Städtepartnerschaft zu Saint-Palais-sur-Mer mit zu verdanken

„Mit ihr wird langjähriges ehrenamtliches, gesellschaftliches, bürgerliches Engagement gewürdigt, das weit über das berufliche Wirken hinausgeht“, erklärt Bürgermeister Benjamin Mors. Die Medaille sei eine besondere, persönliche Auszeichnung für Verdienste um das Land Baden-Württemberg und sein Volk. Europaminister Guido Wolf befand in seiner Laudatio bei der Verleihung der Staufermedaille: „Wer sich um Europa verdient gemacht hat, dient damit auch Deutschland und Baden-Württemberg.“ Die Geehrte hat es geschafft, die Steißlinger generationenübergreifend für Kultur und Sprache von Frankreich zu begeistern.

Sie brachte 1991 die Städtepartnerschaft von Steißlingen und Saint-Palais-sur-Mer mit auf den Weg. Diese ist bis heute durch gegenseitige Besuche bei Jumelage, der Steißlinger Gewerbeschau oder auch während der Wein- und Spezialitätenmesse in Saint-Palais-sur-Mer lebendig.

Kindheit in Straßburg wirkt bis heute nach

Gabrielle Benzinger wurde im elsässischen Straßburg geboren. Die Kindheit an der deutsch-französischen Grenze zeigte ihr, wie wichtig die grenzüberschreitende Freundschaft ist. So wundert es nicht, dass die Ehrenpräsidentin seit der Gründung des Deutsch-Französischen Clubs (DFC) in Steißlingen 1989 an vorderster Front war. Erst war sie zwei Jahre Beisitzerin, dann 13 Jahre Vizepräsidentin und danach gestaltete sie zehn Jahre als Präsidentin das Vereinsleben. Gabrielle Benzinger ist ebenso für Sprachkurse für Kinder und damit verbundene Schüleraustausche bekannt. Für die Initiierung und Leitung der freiwilligen Kindersprachkurse erhielt der DFC sogar einen Preis der Robert-Bosch-Stiftung.