Steißlingens Bürgermeister, der mit 2018 mit 26 Jahren als jüngster Bürgermeister im Landkreis sein Amt antrat, hat sich getraut und am Samstag bei strahlendem Herbstwetter seine Lebensgefährtin Simone Kauderer in der katholischen St.-Remigius-Kirche in Steißlingen geheiratet.

Das Brautpaar nach der Trauung, die mit von Pfarrerin Martina Stockburger (rechts an den Tür) gestaltet wurde. | Bild: Weiß, Jacqueline

Vertreter aller Vereine und Organisationen standen Spalier nach der Kirche bis zum Schulhof und applaudierten den frisch Vermählten. Auf dem Schulhof gab es einen Empfang, bei dem viele Bürger, ehrenamtlich Engagierte, Gemeinderäte und Bürgermeisterkollegen dem Brautpaar persönlich gratulierten.