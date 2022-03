von Susanne Schön

Coronabedingt trafen sich etwas weniger Menschen zur Jugendversammlung als gewohnt. Unter den 30 Personen waren neben Steißlinger Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren unter anderen auch Vertreter und Studenten der Fachhochschule Kehl sowie Sozialpädagoge Udo Wenzl, Bürgermeister Benjamin Mors und der neue Jugendbegleiter Lukas Bukowski. Aileen Lettau (17 Jahre) fasste den Sinn der Jugendvertreter so zusammen: „Ich möchte der Jugend eine Stimme geben.“

Auf dem Bildschirm sind die sechs Kandidaten zu sehen. | Bild: Roland Schmeh

Udo Wenzl begleitet von Anfang an die Jugendbeteiligung in Steißlingen und anderen Kommunen. Dieses Mal interviewte er Lukas Bukowski, der für die Jugendlichen noch neu war. Die Erwachsenen hatten unterschiedliche Themenfelder vorbereitet, nachdem die Jugendlichen bereits im Vorfeld ihre Interessen bei einer digitalen Umfrage bekanntgeben konnten. 67 Jugendliche nahmen daran teil. „Ein sehr großer Teil davon ist mit den Steißlinger Vereins- und Freizeitangeboten sehr zufrieden, die Allermeisten leben sehr gerne in unserem Dorf. Viele sind in mehreren Vereinen aktiv und fühlen sich in der Kommunalpolitik auch gut bis ausreichend wahr- und aufgenommen“, zog Benjamin Mors sein Resümee.

Coronakonform beriet man sich bei der Jugendversammlung in der Seeblickhalle. Hier wurden gerade die vier Thementische vorgestellt. | Bild: Roland Schmeh

Auf der Wunschliste standen wieder bessere Busverbindungen, Treffpunkte bei kalter Witterung, der Bau von Trails/Dirttracks, also Spezialstrecken für Radsportler, sowie die Umgestaltung des roten Platzes bei der Mindlestalhalle. An diesen Themen arbeitete die Verwaltung bereits in der Vergangenheit mit den Jugendlichen. An Thementischen konnten diese auch darüber mit den Verantwortlichen des Rathauses diskutieren und erfuhren Hintergründe zum Beispiel auch Rechtliches und Verfahrensweisen. Luka Metz (15 Jahre) erkannte: „Ich bin politisch sehr interessiert und sehe hier eine Chance, mich einzusetzen.

Der Jugendbegleiter Lukas Bukowski: Seinen ersten Auftritt als Jugendbegleiter hatte der damals 39-jährige Steißlinger im August 2021, als die Jugendvertreter verabschiedet wurden. Aufgrund von Corona gab es bisher nur wenige Möglichkeiten für den zweifachen Vater, sich den Jugendlichen vorzustellen und mit ihnen Steißlingen zu gestalten. Zum Beispiel als er an Fasnacht Schnelltests ermöglichte. Lukas Bukowski war zuvor als Rettungssanitäter tätig und sammelte beim DRK Erfahrungen in der Ausbildung und Begleitung von jungen Menschen.

Bevor es zur Wahl ging, erklärte Joshua Vorbringer als früherer Jugendvertreter, warum es sich lohnt, Jugendvertreter zu werden und was man als solcher alles bewegen kann. Im Zeichen von Corona und digitaler Zukunft war die Wahl der neuen Jugendvertreter in Steißlingen die allererste mit Block-Chain-Technologie in ganz Baden-Württemberg. IT-Fachleute der Hochschule Kehl waren vor Ort und unterstützten die Wähler. IT-Spezialist Stefan Aubele entwickelte das neue digitale Wahlverfahren und erläuterte es den Anwesenden. Gewählt wurden Frederik Metz, Finn Alber, Luka Metz, Riccarda Maier, Leonie Boos und Aileen Lettau. Frederik Metz (zwölf Jahre) erklärte bei seine Vorstellung: „Es ist wichtig, dass ich die Interessen für junge Leute in meinem Alter vertrete.“

Eine „coole“ Sache

Nicht nur die neuen Jugendvertreter im Alter von zwölf bis 17 Jahren fanden die Veranstaltung generell „cool“, wie sie sagten. Sie freuen sich alle sehr auf die neue Aufgabe. Leonie Boos (16 Jahre) blickte in die Zukunft: „Ich möchte für die Jugend wichtige Interessen durchsetzen.“ Jugendbegleiter Lukas Bukowski will alle bald zu einem ersten Treffen mit dem Bürgermeister im Rathaus einladen. „Wir werden eine gemeinsame Aktion organisieren, damit sie sich auch untereinander besser kennenlernen. Was sie dort machen, sollen sie selbst bestimmen, denkbar wäre beispielsweise Kartfahren“, blickte er voraus.