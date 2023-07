Unter dem Motto „Entdecke die Natur im Wasser“ haben Kinder von drei bis zwölf Jahren an der Malaktion der Firma Staedtler teilgenommen. Dies berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Für jede Bildeinsendung unterstützt der Schreib‐ und Kreativwarenhersteller Staedtler die Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland mit einem Euro. Zahlreiche Kindergärten und Schulen in Singen, Rielasingen, Eigeltingen, Orsingen, Böhringen und auf der Höri haben am Malwettbewerb teilgenommen, der schon seit 2008 jährlich stattfindet und eine große Resonanz erfährt.

Mit Unterstützung durch die Plan-AG Singen-Hegau konnten 750 Bilder eingereicht werden, das bedeutet 750 Euro für das Projekt in Ghana. Insgesamt spendet Staedtler durch die diesjährige Aktion 35.000 Euro an das Kinderhilfswerk Plan International für das Projekt “Sauberes Wasser für Ghana“.

Dort wird in 20 Gemeinden die Trinkwasser- und Sanitärversorgung verbessert sowie die Hygiene- und Gesundheitssituation durch den Bau von Brunnen und Schultoiletten. Auch die frühkindliche Entwicklung und ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung wird mit diesem Projekt gefördert.

Die Plan-AG rät dazu, dass sich Schulen oder Kindergärten melden, die an der „Malaktion für den guten Zweck“ im nächsten Jahr teilnehmen möchten. Eine weitere Möglichkeit das Kinderhilfswerk Plan International zu unterstützen, besteht darin, eine Patenschaft zu übernehmen. Auch für Schulen oder Klassen ist das eine Möglichkeit, Schülern die Lebensumstände in Projektländern von Plan nahe zu bringen.

Allein von Deutschland und Österreich werden 380.000 Patenkinder unterstützt, die dadurch eine Chance auf gute Bildung und gesundes Aufwachsen haben. Eine Patenschaft kostet 28 Euro im Monat und kann direkt unter der Internet-Adresse www.plan.de oder bei den ehrenamtlichen Mitgliedern der Plan-AG Singen-Hegau abgeschlossen werden. Unterstützer der Aktionsgruppe sind herzlich willkommen. Sie können sich unter singen.plan-aktionsgruppen.de anmelden.