Nachdem sich der Internetausbau in den Orten rund um Steißlingen verzögert hatte, können sich die Anwohner nun freuen: Das Projekt ist beendet und die Anwohner können nun im schnellen Internet surfen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Hintergrund ist demnach der erfolgreiche Abschluss des vor rund eineinhalb Jahren gestarteten Ausbaus der kommunalen Breitbandinfrastruktur in den Ortschaften Wiechs, Maiershöfe und Schoren.

Wieso die Verzögerung?

Zuletzt war es aufgrund von Problemen mit der Netzdokumentation zu unerwarteten Verzögerungen gekommen, wie die Gemeinde mitteilt. Ende März habe die Netcom BW GmbH, die das Netz künftig betreiben werde, aber vermeldet, dass das Vorhaben beendet ist. Laut Gemeinde profitieren nun rund 90 Haushalte von einem Glasfaserzugang zum Internet. Die Datenübertragungsrate betrage bis zu 1000 Mbit/s.

Um diesen Schritt gebührend zu würdigen, habe Steißlingens Bürgermeister Benjamin Mors Ende März Vertreter aller Ausbaupartner zur offiziellen Inbetriebnahme des neuen Highspeed-Netzes nach Wiechs eingeladen. Vor den anwesenden Gästen habe er sich trotz der Verzögerung glücklich über den Abschluss des Vorhabens gezeigt und dessen Bedeutung für die Gemeinde betont: „Wir freuen uns, dass wir heute in Wiechs ebenso wie in Maiershöfe und Schoren weiter ins Glasfaserzeitalter voranschreiten können. Mit diesem Schritt rüsten wir uns für die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft sowie das damit verbundene Bedürfnis vieler Bürger nach schnellerem Zugang zum Internet.“

Mit einem gemeinsamen Druck auf den eigens dafür aufgestellten Buzzer gaben die Ausbaupartner anschließend den Startschuss für das moderne Glasfasernetz.