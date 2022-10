von Susanne Schön

Der Oktober ist ein Monat, in dem sich ein Blick auf die Finanzen lohnt. Manches ändert sich im Lauf des Jahres, auch bei den Kommunen. Steißlingens Kämmerin Nadja Scheffel sprach von einer soliden Finanzsituation in Steißlingen, so hätten sich die Steuereinnahmen positiver entwickelt als erwartet. Doch hatte sie auch die volkswirtschaftlichen Folgen des Krieges im Blick: „Wie sich das entwickelt, kann niemand genau vorhersagen.“

Eine Prognose für die Erstellung des Haushaltsplans 2023 sei derzeit schwierig, da das Land Baden-Württemberg bisher keine Haushaltsverfügung als Grundlage für die Kommunen zur Verfügung gestellt habe. Auch die gemeinsame Finanzkommission zwischen Kommunalverbänden und Land habe noch nicht getagt.

Bürgermeister Benjamin Mors fasste zusammen: „Energiekosten, Inflation, erhebliche Steigerung der Kreisumlage – da wird es einem schon fast schwindelig.“ Zudem werde mehr Personal benötigt, vor allem im Bereich Kinderbetreuung.

Nur wenige Satzungen sind ausgenommen

Zu alldem kommt die Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht. Kommunale Satzungen müssen komplett überarbeitet werden. Aktuell entfalle sie nur bei der Abfallsatzung, der Abwassersatzung, den Gebühren für das Bürgerhaus, der Friedhofsatzung, der Gemeindemusikschule, der Jagdgenossenschaft sowie bei Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften.

Teurer werde es bei freiwilligen Hilfsgeschäften, bei der Vermietung von Feuerwehrhaus, Schlachthaus, Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage und beim Geschirrmobil. Geprüft werde, welches hoheitliche Aufgaben sind, die steuerfrei sind, welche Aufgaben zu wirtschaftlichen Ergebnissen führen und ob diese mit sieben oder 19 Prozent versteuert werden müssen.

Mors: „Wir beschäftigen uns mit uns selbst. Wir müssen das tun, dem Bürger bringt es aber gar nichts. Es wird sogar teurer.“ Es gibt keine Hilfe vom Finanzamt. Hauptamtsleiter Roland Schmeh glaubt, dass Gemeinden und Steuerberater gemeinsam für mehr Klarheit sorgen müssten und dass es viele juristische Verfahren geben werde.