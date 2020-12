von Susanne Schön

Im Ortskern von Steißlingen zieht eine große Baustelle die Blicke auf sich. Jeden Tag stehen hier Bürger, die interessiert die Baufortschritte am neuen Gesundheitshaus verfolgen. „Die große Baustelle ist vor allem für Kinder interessant“, beobachtet Bürgermeister Benjamin Mors.

Nach dem Abriss am Jahresanfang wächst nun langsam wieder ein Gebäude in der Langen Straße. Das Gesundheitshaus soll bis zum zweiten Quartal 2022 fertiggestellt werden. „Bei Betrachtung der Baustelle bekommt man derzeit einen guten Eindruck von der Grundfläche des neuen Gebäudes“, sagt Mors. Die künftige Tiefgarage sei in ihren Grundzügen zu erahnen.

Café als Treffpunkt im Ort

Zudem stellte er die Visualisierung des Projektträgers BDS Universalbau GmbH aus Konstanz vor. Darauf ist im Erdgeschoss in Richtung der Schulstraße das Café Kokua gut zu erkennen. Kokua ist hawaiianisch und heißt helfen. Die Steißlingerin Steffi Bergmann eröffnet diesen Treffpunkt im Ortskern. Der vor dem Café liegende Platz ist aufgrund des neuen Gebäudes etwas kleiner.

Steißlingen Gemeinde setzt auf Carsharing mit neuem E-Fahrzeug Das könnte Sie auch interessieren

„Der Platz wird im Laufe des nächsten Jahres von der Gemeinde neu überplant und gestaltet“, stellt der Bürgermeister in Aussicht. Die Visualisierung zeige im Moment lediglich eine beispielhafte Ansicht des künftigen Außenbereichs. Über dem Café Kokua wird im ersten Obergeschoss Dr. Jessica Peters als Nachfolgerin von Dr. Gerd Brückner ihre Zahnarzt-Praxis beziehen, und Dr. Christian Leitz wird mit seiner Kollegin Dr. Elisabeth Walker eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis einrichten.

Noch sind Flächen zu haben

Im zweiten Obergeschoss ist Wohnraum geplant. Projektträger und Gemeinde führen Gespräche mit Interessanten für die freien Räumlichkeiten im ersten Ober- und im Erdgeschoss. Durch den Abbruch des nicht mehr sanierungsfähigen Hauses Radolfzeller Straße 2 sollen Parkplätze geschaffen werden. Zudem wird der Kreuzungsbereich Lange-/Radolfzeller Straße neu gestaltet.