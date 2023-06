Die Gemeinde Steißlingen ist ein Partner beim Projekt Windpark Brand. Die nötigen Anträge dafür wurden vom Landkreis Konstanz als Genehmigungsbehörde für vollständig erachtet, damit wäre eine Genehmigung Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres möglich. Der nächste Schritt ist, dass die Interessengemeinschaft Hegauwind zwei neue Gesellschaften gründet: Hegauwind – Brand Verwaltungs-GmbH und Hegauwind – Brand GmbH und Co. KG.

Der Gemeinderat beauftragte die Gemeindeverwaltung im Namen des Eigenbetriebs Gemeindewerke Steißlingen, bei der Gründung der beiden Gesellschaften mitzuwirken, wie bereits beim Windpark Verenafohren. Marc Stehling, Leiter der Gemeindewerke, erläuterte, warum es nicht möglich sei, den Windpark Brand mit den Gesellschaften des Windparks Verenafohren abzuwickeln: „Zum einen sind andere Gesellschafter beteiligt und zum anderen sind die Finanzen durch eigene Projektgesellschaften transparenter darstellbar.“

Bürgermeister Benjamin Mors freute sich über die Zustimmung des Gemeinderats zur regionalen Energiegewinnung. In Steißlingen seien sowohl die Gemeindewerke als auch die Gemeinde und die Bürger an regenerativen Energien interessiert, was man am Solarpark und den vielen Solaranlagen erkennen könne.