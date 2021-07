Einen komplett nackten Mann, der an sich sexuelle Handlungen ausführte, hat am 2. Juli um 21 Uhr ein 25-Jähriger an der Landstraße zwischen Steißlingen und Orsingen festgestellt. Dies berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Bei einer sofortigen Überprüfung durch mehrere Polizeistreifen konnte der Mann nicht angetroffen werden. Der Mann soll etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und einen dunkleren Teint gehabt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Stockach unter der Rufnummer (07771) 93910 entgegen.