Ein Mann ist bei Arbeiten auf einem Betriebshof einer Firma in der Thomas-Dachser-Straße in Steißlingen am Montagmittag gegen 13 Uhr laut Polizei an einem Bein verletzt worden.

Der 36-jährige Arbeiter habe mit einem elektrischen Hubwagen den Auflieger eines Lastwagens entladen, als es zum Zusammenstoß mit dem Hubwagen eines Arbeitskollegen gekommen sei. Dabei habe sich der 36-Jährige nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Fraktur am linken Knöchel zugezogen. Ein Krankenwagen musste den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik bringen. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, ergaben die Ermittlungen kein Fremdverschulden.