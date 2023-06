Dass Motorsport noch zeitgemäß ist, bewiesen die Mitglieder des Motorsportclubs Steißlingen (MSC) einmal mehr bei der Jubiläumsfeier anlässlich seines 10-jährigen Bestehens. Die Vorsitzende Sandra Strüver führte durch die Vereinsgeschichte. Sie bekannte, dass das Lesen der alten Schriftführerbücher gar nicht so einfach war für sie, denn sie waren noch in Sütterlin geschrieben. So wie sich die Schrift im Laufe der Jahrzehnte änderte, so änderten sich auch die Vereinsaktivitäten. Was die ganze Zeit über Bestand hatte, war die Liebe zu Fahrzeugen und die Freude, damit zu fahren.

Bürgermeister Benjamin Mors bestätigte: „Der Motorsportclub hat auf die jeweiligen Herausforderungen immer richtig reagiert.“ Dabei seien sportliche Erfolge stets wichtig gewesen, man habe aber auch immer in die Breite agiert und die Bevölkerung mitgenommen.

Clemens Bieniger ist seit dem Jahr 2013 Vorsitzender des ADAC Südbaden. Er betonte, dass man froh sei, einen solchen Partner wie den MSC zu haben. Im Fahrdynamischen Zentrum könne man nun gemeinsam Breitensport für die Jugend anbieten und die Fahrsicherheit der Menschen erhöhen. Markus Löffel hob als Sprecher der Steißlinger Vereine heraus: „Wir sind ganz froh, dass ihr viel in unserer Vereinsgemeinschaft dabei seid, zum Beispiel mit Bewirtung bei kulturellen Anlässen oder beim Musiksommer und Sommerferienprogramm.“

Es gab hochkarätige Ehrungen. Egon Danner ist seit 71 Jahren Mitglied, Theo Herz seit 58 Jahren, Peter Renner und Hans Jörg Trunz seit 52 Jahren sowie Angelika Renner seit 50 Jahren. Ekkehard Leicher ist zwar erst 1999 eingetreten, doch er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Alle Geehrten waren stets nicht nur anwesend, sondern auch aktiv. So war es nicht nur ein „unbeugsames Tischchen von Frauenrechtlerinnen“, das eine „Revolution aus dem Inneren“ auslöste und Sandra Strüver zur Vorsitzenden wählte. Sie folgt dem Vorbild ihres Vaters Theo Herz, der selbst zehn Jahre Vorsitzender des MSC war.