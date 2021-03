von Susanne Schön

Die Bücherei Steißlingen ist eine der ältesten und größten katholischen öffentlichen Büchereien der Erzdiözese Freiburg. 1860 wurde sie gegründet und seit 2014 gehört sie zum Verbund Libelle-Süd (E-Book-Ausleihe). Zur Ausleihe stehen bereit: Bücher, Spiele, Hörbücher für Kinder und Erwachsene, Kassetten, DVD‘s, Zeitschriften (19 Abos in Printform und 65 in elektronischer Form) und Tonies (Hörbücher für Kinder), ebenso interaktive Lernspiele.

In der Pandemie hat das 15-köpfige, ehrenamtliche Bücherei-Team Wege gefunden, den Betrieb am laufen zu halten.

Mit Fensterausleihe und Überraschungspaketen

„Dank der Fensterausleihe donnerstags von 10 bis 11 Uhr und montags von 18 bis 19 Uhr können wir unsere 465 aktiven Leser Corona-konform mit Lesestoff versorgen“, freut sich Gabriele Wingbermühle, die die Bücherei St. Remigius seit 2004 leitet. „Man kann sich Bücher telefonisch oder per E-Mail vormerken lassen. Wir richten gerne auch Überraschungspakete.“

Noch einfacher ist die Rückgabe. Denn seit Dezember 2020 steht eine Außenrückgabebox, die durch eine großzügige Spende finanziert wurde, für die Rückgabe der Medien zur Verfügung. Dazu kommt noch ein Regal im Eingangsbereich, in dem Bücher zur kostenlosen Mitnahme zur Verfügung stehen. „Am See befindet sich während der Badesaison ebenfalls ein solches Regal“, fügt Gabriele Wingbermühle an.

Steißlingen Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt: Steißlingen entschleunigt sich Das könnte Sie auch interessieren

Ihr und den anderen Heferinnen fehle der Kontakt zu den Büchereinutzern. Doch sind sie froh, den Betrieb gemäßigt aufrecht erhalten zu können. Die Nutzung habe sich erkennbar verändert. Die Öffnungsstunden und -tage sowie die Arbeitsstunden haben sich halbiert. Dafür haben sich die Besuche auf der Homepage (www.bibkat.de/steisslingen) verdoppelt.

Online-Verleih stark gefragt

Der Medienbestand ist nahezu gleich geblieben, der Bestand in der Libelle um etwa 2500 gestiegen. Im Online-Katalog finden Leseratten den gesamten Medienbestand mit derzeit 9486 Einträgen. Ausgeliehen wurden im vergangenen Jahr 13.181 Medien von 465 Lesern, das waren etwas weniger als im Vorjahr. Dafür ist die E-Book Ausleihe um 1000 auf 3787 gestiegen – um mehr als ein Drittel. Und die Zahl der E-Book-Leser ist ebenso deutlich auf 137 angewachsen.

Kooperationen mit Schulen und „Erzählzeit ohne Grenzen“

Die jährlichen Aufwendungen werden zu 60 Prozent von der politischen Gemeinde, zu 30 Prozent von der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau und zu zehn Prozent durch Spenden und Mahngebühren finanziert. Jährlich gibt es eine Buchausstellung zu ehren der Baronesse Josepha von Stotzingen, die die Bücherei 50 Jahre ehrenamtlich leitete.

Bibliophile Menschen halten in Steißlingen zusammen. Annette Schöpf verschönerte ehrenamtlich die Bücherei mit Sprüchen rund um Bücher und gestaltete die Infowand neu. Kooperationen gibt es auch mit Schulen. Und regelmäßig ist die „Erzählzeit ohne Grenzen“ mit Lesungen zu Besuch.