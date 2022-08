von Susanne Schön

Pilgern ist nicht nur unter Christen in Mode, aber unter ihnen hat es eine jahrtausendelange Tradition. Auch das Radfahren schafft es zu neuen Höchstgraden der Beliebtheit in der Bevölkerung. So war es nur logisch, dass die Teilnehmer der elften Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen auch mittels Radpilgern nach Karlsruhe fahren.

Aus allen Himmelsrichtungen strömen sie zum Eröffnungstag. Dafür starten sie rund eine Woche vorher, unterwegs übernachten sie in Gemeindehäusern. Doch will sich die Pilgergruppe, die am Montag in Steißlingen erwartet wird, nicht nur erholen. Die Teilnehmer freuen sich auch auf Begegnung und Austausch.

Treffpunkt ist in der Friedenskirche

Bei einem Informationsabend am Montag, 22. August, um 20 Uhr in der Steißlinger Friedenskirche kann jeder Besucher mehr über die elfte Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen vom 31. August bis 8. September erfahren. Sicherlich werden bereits auf dem Weg nach Karlsruhe viele Themen besprochen.

So ähnlich könnte die Gruppe von Radpilgern aussehen, die in Steißlingen einen Etappenstopp einlegt, bevor sie weiter in Richtung Karlsruhe fahren. | Bild: Claudia Roloff

Die Delegierten und Gäste kommen aus Ost und West, aus Nord und Süd, aus derzeit 350 Kirchen und nicht nur aus Baden, sondern aus der ganzen Welt. Eine davon ist die evangelische Gemeinde Steißlingen-Langenstein-Eigeltingen-Orsingen. In Steißlingen wird die Ökumene bereits lange gelebt. „Die ökumenische Bewegung kann man über die Jahrzehnte auch als einen großen Pilgerweg verstehen“, erklärt der Dekan der evangelischen Landeskirche, Hans-Joachim Zobel, der das Radpilgern koordiniert.

Pilgern lebt vom Austausch

Solch ein Pilgerweg lebe vom Unterwegssein miteinander, von Austausch und von der Begegnung und von Zeiten geistlicher Besinnung für sich selbst und mit anderen. Das Motto der Vollversammlung: „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“, ist auch für Steißlingens Pfarrerin Martina Stockburger ein wichtiger Aspekt ihres Glaubens.

Noch kann man an Tagesetappen teilnehmen. Tickets und weitere Informationen zum Radpilgern und der Vollversammlung im Internet: www.karlsruhe2022.de