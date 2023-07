Beim traditionellen Lesetag in Steißlingen gab es für die etwa 300 Schüler der Klassenstufen eins bis sechs und der VKL-Klassen dieses Jahr 26 altersentsprechende Angebote. „Diese Literatur-Aktion findet bereits seit 2004 statt. Sie soll an das Wirken von Baronesse Josefa von Stotzingen erinnern. Diese leitete 66 Jahre, mit unermüdlichem Eifer die katholische öffentliche Bücherei. Es war ihr größtes Anliegen, die Kinder für die Welt der Bücher zu begeistern und sie mit Geschichten zu faszinieren“, erklärt Gabriele Wingbermühle, die aktuelle Leiterin der Bücherei. „Über das bunte Programm in diesem Jahr hätte sie sich sicherlich gefreut“, fügt sie an. Es habe Vorlesern und Zuhörern gleichermaßen Freude gemacht, Literatur mit all ihren Facetten kennenzulernen. Zu den Vorlesern gehörten in diesem Jahr neben den Lehrkräften auch Eltern und Pfarrer Werner Mühlherr. Vorgelesen wurde nicht nur in der Schule, ein besonderes Flair boten Remigiushaus, Bürgerhaus, katholischen Kirche, Pfadiheim und das grüne Klassenzimmer. Ein Höhepunkt war für die Schüler, denen der Pfarrer vorgelesen hatte, ein anschließender Besuch im Kirchturm. „Neben Märchen, Kinder- und Jugendbuchklassikern wie ‚Der kleine Ritter Trenk‘ und ‚Das Sams‘ waren auch gängige moderne Büchern wie ‚Die Vorstadtkrokodile‘ und ‚The Visitors‘ im Literaturwarenkorb vertreten“, sagte Gabriele Wingbermühle. Die katholische öffentliche Bücherei ist eine Einrichtung der Pfarrgemeinde St. Remigius, Kooperationspartner ist die Gemeinde Steißlingen. Sie ist im Erdgeschoss des Bürgerhauses angesiedelt und für jedermann offen und kostenlos. Hier können nicht nur Bücher, sondern auch eine große Auswahl an Hörbüchern, DVD, Spielen und Tonies ausgeliehen werden. Geöffnet ist die Bücherei montags von 18 bis 20 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr. „Mit unserem Online-Katalog gibt es jederzeit die Möglichkeit, Medien schnell und einfach zu finden, Bücher vorzumerken oder die Ausleihe zu verlängern“, erklärt Gabriele Wingbermühle.