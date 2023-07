Zum unterhaltsamen Dreiakter „Die Loveboat sticht in See“ lädt der Musikverein Steißlingen am Samstag, 29. Juli, 19 Uhr, und am Sonntag, 30. Juli, 18 Uhr, ein. Als Reling bei der Kreuzfahrt dient das Geländer im historischen Herrentorkel.

An Bord sorgen Kapitän Fröhlich alias Roland Zimmermann, Steward Viktor alias Clemens Schöpf und Tausendsassa Ramon Rodriguez-Alvarez alias Hannes Schöpf für das Wohl ihrer mehr oder weniger oder gar nicht verliebten Gäste. Zu ihnen gehören Hermann Gruber alias Rolf Renz und seine Frau Elfriede alias Conny Schulz sowie Torsten Wurz (Tobias Stengele) und Jaqueline Zimmermann (Ilona Serr). Um Klaus-Dieter Häberle alias Josef Wiker schwirren Amanda Muckenschnabel (Anja Deckel) und ihre Schwester Bianka (Monja Neumeister).

So manches Ansichtsexemplar wurde gelesen, bevor man sich für den Dreiakter von Claudia Ott entschied. „Man muss beim Lesen schon lachen können“, erklärt Regieassistentin Gabriele Wingbermühle. Trotzdem wurde einiges umgeschrieben, um Steißlinger Lokalkolorit zu schaffen. Dann ging man auf die Suche nach passenden Laienschauspielern. Die erste Leseprobe fand im April statt. Bis zum ersten Test in den echten Kulissen gab es 20 Proben. In den zehn Proben im Herrentorkel geht es neben Gestik, Mimik und Textsicherheit auch um das Bewegen der Schauspieler auf der Bühne und die Requisiten. Alles im Blick hat dabei Regisseurin Monika Zerweck. Für Sicherheit sorgt Souffleuse Brigitte Schaumburg.

Viel zu lachen wird es nicht nur für die Zuschauer geben. Auch während der Proben wurde viel gelacht. An den Theaterabenden wartet neben den Schauspieltalenten noch so manch Interessantes auf die Zuschauer: Das gilt für die Kulissen, die Kostüme oder auch das Meer, welches sich im Kellerabgang befindet. „Ein Besuch unserer Aufführungen lohnt sich“, ist sich Gabriele Wingbermühle sicher.