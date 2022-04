von Susanne Schön

Pfarrerin Martina Stockburger ist davon überzeugt, dass die christlichen Feiertage auch den modernen Menschen viel zu sagen haben. Ostern, und vor allem die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu, sei aber „für viele Menschen ein schwieriges Kapitel“, erklärt die Seelsorgerin.

Darum hat sie einen Kreuzweg mit vielen Stationen entwickelt. „Der Kreuzweg will dazu einladen, sich mit Themen wie Angst, Schuld, Leid, Tod und Trauer zu beschäftigen, gemeinsam zu erleben und auch ins Gespräch zu kommen“. Sie lädt dazu ein, sich alleine oder auch gemeinsam mit den Texten, Bilder und Aktionen auseinanderzusetzen.

Leid gehört zum Leben

Denn Leid und leidvolle Erfahrungen gehörten in jedem Alter zum Leben, sagt Martina Stockburger. Gewalt, Neid, Hass, Verrat, Verleugnung und Einsamkeit seien auch Themen aus dem Alltag von Kindern. „Es sind eher wir Erwachsenen, die lieber einen Bogen um Tod und Leid machen. Umso härter trifft es uns, wenn wir leidvolle Erfahrungen machen müssen oder dem Tod begegnen“, führt die Pfarrerin weiter aus.

Ihr Kreuzweg hat sechs Stationen, die den Weg Jesu verfolgen. Dadurch dass man den Weg wortwörtlich mitgehe, könne man für sich jeweils ein (Lebens-) Thema aufgreifen und ins Hier und Jetzt übertragen. Bilder und eine Erzählung der biblischen Geschichte führten in die jeweilige Station ein. Durch Fragen oder erläuternde Texte könne man dann den Bezug zum eigenen Leben finden. „Doch die Auseinandersetzung soll nicht nur im Kopf bleiben – eine Aufforderung zum aktiv werden hilft, ins Tun zu kommen“, erläutert Martina Stockburger.

Steißlingen Eine Sache der Perspektive – Florian Scheibe stellt in Steißlingen sein Buch „Der Biss“ vor Das könnte Sie auch interessieren

So ermögliche dieser Weg die Wahrnehmung und das Aushalten des Leidens bis hin zu der Erfahrung, dass man dabei nicht allein und ohne Hoffnung bleiben müsse. Den Aufbau des Kreuzwegs musste Martina Stockburger nicht alleine bewältigen – in Steißlingen halfen ihr Monika und Martin Zerweck, Verena Schickedanz sowie Luca Metz, in Stockach packten Rainer Stockburger und Alexander Hausmeister mit an.