Das Landratsamt Konstanz hatte im Frühjahr neue Fördersätze für die Erstattung der Benutzungsgebühren von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften bekannt gegeben. Roland Schmeh, der Leiter des Steißlinger Hauptamts, erklärte, insbesondere wegen der vielen Neubauten im Landkreis für diesen Zweck seien die Maximalbeträge für die Erstattung von Unterkunftskosten auch für die gemeindeeigenen Unterkünfte deutlich angehoben worden. Die Gemeinde Steißlingen habe nun ihre Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften angepasst. Sie darf über Mieteinnahmen bei der Flüchtlingsunterbringung keinen Gewinn erzielen.

„Die seit dem 16. März 2015 existierende und bisher nie angepasste Satzung der Gemeinde kann in Bezug auf die Flüchtlingsunterkunft in der Korisstraße 3a deutlich angehoben werden“, sagte Schmeh. Eine neu erstellte Kalkulation auf der Kostenbasis von 2022 für diese Unterkunft zeige, dass sonstige Kosten wie AfA (Absetzung für Abnutzung), Zins und Personalkosten bei 9,85 Euro pro Quadratmeter im Monat liegen, dem Höchstbetrag. Die Kalkulation der sonstigen Kosten bei den anderen gemeindeeigenen Unterkünften wie die Korisstraße 3 und 5 oder die Lange Straße 14 ergab einen Durchschnittsbetrag von 7,10 Euro pro Quadratmeter. Sämtliche durch die Gemeinde angemieteten privaten Unterkünfte liegen unter den maximalen Erstattungssätzen des Landkreises. Sie werden vollständig erstattet. Für die laufenden Betriebskosten wie Heizung, Strom, Wasser und Abfall erstattet das Sozialamt pauschal bis zu 70 Euro monatlich pro Flüchtling. „Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise wird dieser Betrag unsererseits immer noch als zu gering angesehen, zumal in dem gut isolierten Neubau Korisstraße 3a rechnerisch pro Flüchtling bereits 71,56 Euro pro Monat anfallen. In den anderen, älteren Unterkünften, in denen ebenfalls zumeist mit Gas geheizt wird, dürfte der Betrag durchaus höher ausfallen“ fügte Roland Schmeh an.