Das 281. Klemenzenfest ist wieder ein Fest von Steißlingern für Steißlinger und ihre Freunde. Alle packen gemeinsam mit an, um Steißlingen vom 14. bis 18. September in seiner ganzen Vielfalt und Gastfreundschaft zu präsentieren. Das Klemenzenfest war schon als reines Kirchenfest ein Publikumsmagnet. Gefeiert wurden die Gebeine der Katakombenheiligen Klemenz und nicht der Patron der katholischen Gemeinde Remigius. Der Besitz dieser Gebeine versprach Lebensglück.

Der Auftakt

Seit vielen Jahren eröffnet der Kunst- und Kulturkreis den Reigen der Festtage. Los geht es mit der Vernissage zur Ausstellung der „Baumgruppe“ am Donnerstag um 19 Uhr im Rathaus. Einige Kunstwerke sind bereits auf dem Kunstweg ausgestellt. Weitere werden beim Weihnachtsmarkt folgen. Die Laudatio hält Helmut Mayer, der Vorsitzende des Bezirksimkervereins. Denn die Ausstellungen zum Thema „Insekten“ entstanden in enger Zusammenarbeit der beiden Vereine. Die Ausstellung ist zu Rathausöffnungszeiten und am Klemenzenfestsonntag bis zum 6. Oktober geöffnet. Am Freitag um 20 Uhr folgt der Kabarettabend mit Holger Paetz mit seinem Programm „Liebes Klima – gute Besserung“ im historischen Herrentorkel.

Das Wochenende

Den Samstag übernimmt dann der Musikverein. Wieder wird im Torkel gefeiert und zwar das traditionelle „Pfälzische Weinfest“. Wie Titel und Ausrichter vermuten lassen geht es ab 17.30 Uhr um musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Beuren und der „Flotten Spätlese“ sowie um Kulinarisches vom Mongolengrill oder aus der Weinflasche. Geöffnet ist am Samstag auch ab 13 Uhr der Vergnügungspark in der Gartenstraße. Hier bewirtet auch bis Montag der Fußballclub.

Der Sonntag startet mit Böllerschüssen, Gottesdienst sowie Prozession, bevor in der Gartenstraße, dem Herrentorkel und der Schulmensa allerlei geboten wird. Von der Kunstausstellung im Rathaus über Musikalisches im Torkel und Zaubereien in der Mensa bis zum Rummel findet jeder seinen persönlichen Höhepunkt. Dabei packen aller Vereine gemeinsam an, dass es den Festbesuchern an nichts fehlt.

Der Abschluss

Besonders ist für die Steißlinger der Montag des Fests. Noch immer bleiben viele Geschäfte ebenso geschlossen wie Rathaus und Bauhof, denn man ist am Bürgertag nicht nur bei der Bürgerfeier am Vormittag dabei. Geehrt werden verdiente Steißlinger Bürger und Sportler. In diesem Jahr wird der Bürgerteller erstmals zeitgleich an ein Ehepaar übergeben. Dagmar und Jürgen Garschke haben das Dorfleben an vielfältigen Stellen ehrenamtlich bereichert. Die Bürgerrede hält der ehemalige Kreisarchivar und langjährige Vorsitzende des Hegau-Geschichtsvereins, Wolfgang Kramer.

Nachmittags zeigen Feuerwehr und DRK bei der Jahresübung am Bürgerhaus ihr Können. Bevor der Tag und das Klemenzenfest im Vergnügungspark ausklingen.