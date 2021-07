von Susanne Schön

Wer glaubt die Themen eines Kirchenbauvereins seien verstaubt, der sollte Kontakt zum Kirchenbauverein St. Remigius aufnehmen. Denn dieser muss sich damit auseinandersetzen, welche Gebäude erhaltenswert sind und welche Baumaßnahme eher unnötig ist. Dabei geht es sowohl um den Erhalt historischer Gebäude als auch um den Erhalt von Räumen, in denen Gemeinschaft stattfinden kann. Natürlich kann der finanzielle Beitrag eines solchen Vereins prozentual bei großen Maßnahmen nur gering sein. Aber doch kann er das Zünglein an der Waage sein. Obendrauf kommt die ideelle Unterstützung, die nicht nur bei der Suche nach Großspendern wichtig ist.

Schön zeigt sich das bei einem möglichen kommenden Projekt – der Heiligkreuzkapelle. Die Kapelle ist gesperrt, da die Bausubstanz und vor allem das Dach akut einer Sanierung bedürfen. Die Kosten der Sanierung sprengen die Finanzmittel von Kirchengemeinde und Verein, selbst mit der Hilfe der Kommune wird es eng. Der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau, Werner Mühlherr, erläutert schonungslos die Optionen. „Die katholische Kirche überprüft derzeit genau, welche Immobilien gehalten werden und welche verkauft“ – diesen Sachverhalt stellt er voraus. Es sollten nur Immobilien gehalten werden, die lebenswichtig für die Gemeinde seien.

Diese gelben Schilder warnen vor der Gefahr eines Gebäude-Einsturzes.

Die erste Option für die Heiligkreuzkapelle ist eine Komplettsanierung von Wohngebäude und Kirche. Hier wird mit über einer Million Euro gerechnet, was diese Option am unwahrscheinlichsten macht. Die zweite Lösung heißt „Dach und Fach“: Es wird also vor allem in die Erhaltung des Dachs investiert. Damit würden sich die Kosten etwa halbieren – aber das Wohnhaus wird nicht nutzbar sein. Dritte Option: Man schließt das Gebäude und lässt es verfallen. Oder es würde gelingen, das Gebäude zu verkaufen? Aber wer kauft schon eine verfallene Kapelle?

Die Heiligkreuzkapelle einfach verfallen zu lassen, stößt bei manchem Vereinsmitglied bitter auf. Reinhard Racke, der Vorsitzende des Kirchenbauvereins weist darauf hin, dass der Verein keine Möglichkeit habe, die Kapelle alleine zu sanieren: „Wir sind nicht Bauherr und können es auch nicht werden!“ Doch man sei bereit, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu unterstützen und würde auch bei der Suche nach Spendern helfen.

Die Heiligkreuzkapelle muss dringend saniert werden, damit sie wieder betreten werden kann. | Bild: Susanne Schön

Auch Bürgermeister Benjamin Mors sieht die Möglichkeit, als Kommune das Vorhaben zu unterstützen. Doch bevor andere tätig werden könnten, müsste das Erzbistum erst Kostenpläne vorlegen, die auch das erforderliche Sanierungsmaß offenlegen.

So wie das auch bei der St. Konradskapelle in Wiechs war. Hier sind die Arbeiten bald abgeschlossen und die Kapelle kann wieder genutzt werden. Auch in der St. Remigius Kirche stehen Sanierungen an, zum Beispiel beim Geläut. Zudem sind die Arbeiten am Remigiushaus noch nicht abgeschlossen. Damit es wieder umfänglich genutzt werden kann, muss zum Beispiel dem Brandschutz mit dem Einbau eines weiteren Ausgangs als Fluchtweg genüge getan werden. Auch hier signalisiert Reinhard Racke den Willen des Kirchenbauvereins zur Unterstützung. Zudem ruft er alle Mitglieder auf, etwaige unterstützenswerte Projekte im Rahmen der Vereinsstatuten mitzuteilen.

Der Hauptzugang zur Heiligkreuzkapelle ist gut sichtbar gesperrt. Man kann sie nur noch von ferne besichtigen. | Bild: Susanne Schön

„Es ist ein Segen, dass es hier in Steißlingen den Kirchenbauverein gibt“, fasst Pfarrer Mühlherr zusammen und dankt auch für die ideelle Arbeit der 110 Mitglieder und deren Vorstand: „Wir müssen pastoral denken! Es gilt abzuwägen: Wollen wir eine Kapelle erhalten, die 20 Mal im Jahr genutzt wird, oder das Remigiushaus, das vielfältig genutzt wird?“ Mit dieser Frage greift Pfarrer Mühlherr kommende Diskussionen auf.