von Susanne Schön

Axel Schreijäck ist ein junger Meister. Er hat im Handwerk sein Glück gefunden. Nach dem Hauptschulabschluss mit 15 Jahren wollte er endlich etwas Praktisches machen und entschied sich für eine Ausbildung zum Industriemechaniker für Maschinen- und Anlagenbau.

„Dabei habe ich schnell gemerkt, dass das Werken mit den Händen genau das Richtige für mich ist“, erzählt er. Auch die Entscheidung für eine Ausbildung bei der Firma Breyer GmbH in Singen habe er nie bereut.

Vielfältige Ausbildung

Er schätzt vor allem die Vielfalt in seinem Berufsfeld. Schreijäck erzählt von seiner Ausbildung: „Anfangs erlernte ich die Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung in der Lehrwerkstatt.“ Danach habe er die Abteilungen des Betriebs durchlaufen und lernte so die zahlreichen Berufsfelder eines „Industriemechanikers“ kennen. Dazu zählt zum Beispiel das Schweißen in der Konstruktionsschlosserei, das Messen in der Qualitätssicherung oder das Montieren von Baugruppen in der Endmontage.

„Die Abwechslung, jeden Tag etwas anderes zu tun, schätzte ich besonders“, sagt er. Nach seiner Gesellenprüfung im Februar 2018 arbeitete er ein Jahr lang in der Endmontage, bevor er mit der Weiterbildung zum Feinwerk-Meister bei der Handwerkskammer Konstanz begann.

Kombination aus Verantwortung, Selbstständigkeit und Praxis

„Dass für mich nach der Gesellenprüfung noch nicht Schluss ist, war von Anfang an klar. Und weil mir das Arbeiten und Montieren wahnsinnig viel Freude bereitet, war auch schnell die Richtung meiner Weiterbildung gefunden. Denn als Meister hat man viel Verantwortung, arbeitet selbstständig und ist in die Ausbildung involviert“, so Schreijäck. Trotzdem mache man sich beim Arbeiten aber auch noch die Finger schmutzig. „Diese Kombination ist genau mein Ding und macht für mich den Meistertitel so attraktiv“, erklärt er seinen Entschluss sich fortzubilden.

Technik und Präzision spiele für Feinwerkmechaniker eine große Rolle. | Bild: Privat

Als werdender Meister stellte er sich neuen Herausforderungen. „Die Buchhaltung und Kalkulation war zum Beispiel für mich etwas komplett Neues und brachte mich so manches mal ins Grübeln.“ Auch die Vorbereitung des Meisterstücks sei nicht immer einfach gewesen, aber im großen Ganzen habe ihm die Weiterbildung Spaß gemacht.

Meisterstück wird eine Herausforderung

Der fiktive Kundenauftrag seines Meisterstückes lautete: eine Handbiegevorrichtung zu konstruieren, zu kalkulieren und in Form eines Prototyps herzustellen. Ohne Kenntnisse in CAD-Softwareprogrammen und CNC (rechnergestützte numerische Steuer) eine vernünftige Konstruktion aufs Papier zu bekommen und diese spannend zu fertigen, sei für ihn eine besondere Herausforderung gewesen. „Genau das war für mich komplettes Neuland und bescherte mir einige lange Nächte vor dem Rechner“, blickt er zurück.

Ein Modell auf einem Bildschirm: Auch das Bedienen von Computerprogrammen gehört zum Berufsbild dazu. | Bild: Privat

Dass er die Herausforderung angenommen hat, hat sich gelohnt. Denn mit 21 Jahren darf er sich nun nicht nur Industriemechanikergeselle, sondern auch Meister für Feinwerktechnik und geprüfter Fachmann für kaufmännische Betriebsführung nennen. „Darauf bin ich besonders stolz, denn bereits jetzt habe ich mir sehr viel Fachwissen aneignen können und eines meiner großen Ziele erreicht“, freut er sich.

Er will für die Lehrlinge da sein

Als Meister will Axel Schreijäck auf jeden Fall weiterhin im Beruf bleiben und sein Wissen an die Auszubildenden weitergeben. Denn mit seinen 21 Jahren habe er einen sehr guten Draht zu den Lehrlingen.

Im Pressebericht der Handwerkskammer zu den Jahrgangsbesten Meistern in diesem Jahr heißt es über ihn: „Feinwerkmechanikermeister Axel Schreijäck, 21 Jahre, aus Steißlingen (Landkreis Konstanz) will Verantwortung übernehmen und für Lehrlinge ein Ansprechpartner auf Augenhöhe sein, sich aber auch selbst noch die Finger schmutzig machen dürfen.“

Der 21-Jährige will sich auch künftig in seinem Betrieb ständig weiterentwickeln und weiterlernen, um mit der Innovation und dem technischen Fortschritt zu gehen.