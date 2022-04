von Susanne Schön

Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Steißlingen will in diesem Jahr ein Lächeln in die Gesichter von rund 800 Jugendlichen zaubern: Die Vorbereitungen für das Zeltlager der Jugendfeuerwehren im Landkreis Konstanz laufen auf Hochtouren. Das Lager soll vom 27. Juli bis 1. August in Steißlingen stattfinden. In den vergangenen zwei Jahren konnten sich die Jugendlichen und ihre Betreuer nur virtuell oder in kleinen Kreisen treffen, darum ist die Freude auf das Zeltlager in diesem Jahr umso größer.

Dies war nicht die einzige gute Nachricht bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Steißlingen. Kommandant Andreas Maier, Schriftführer Björn Schmitz, Kassenwart Patrick Maier, Ehrenkommandant und Leiter Altersabteilung, Paul Streit sowie Jugendwart Nicolas Schöpf berichteten über die Aktivitäten der Wehr im vergangenen Jahr. Zwar war die Probenarbeit stark eingeschränkt, doch habe man ein umsetzbares Konzept erarbeitet. Auch in Zukunft werde man sich in Gruppen zum Proben treffen. Denn dies habe den Vorteil, dass jeder in den Proben eine Aufgabe habe und genügend Material und Technik für alle da sei.

Auch kreisweite Ausbildungen fanden in Steißlingen statt. Diese konnten dank guter Hygienekonzepte schnell von Online- auf Präsenzveranstaltungen umorganisiert werden. Außerdem nutzten die Steißlinger Feuerwehrleute die Zeit für Fortbildungen. Im Jugendbereich wurde neun Jugendlichen die Leistungsspange übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr konnte zwei neue Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau in ihren Reihen aufnehmen.

Kommandant Anreas Maier (von links) ist stolz auf die Angehörigen der Steißlinger Feuerwehr, die auch während Corona Wege fanden, ihren Ausbildungsstand zu verbessern. Axel Schreijäck und Nicolas Schöpf konnte er zu Löschmeistern befördern. Das freute auch Bürgermeister Benjamin Mors. | Bild: Susanne Schön

Nicolas Schöpf und Axel Schreijäck wurden zum Löschmeister befördert. Eric Schöpf ist jetzt Oberfeuerwehrmann; Yannik Leibbach, Lukas Fehringer und Nico Förderer sind Hauptfeuerwehrmänner. Zudem absolvierten Steißlinger Feuerwehrangehörige auch die Rettungsschwimmer-Prüfung. „Sie waren daran zu erkennen, dass sie bei Ankunft im Gerätehaus noch feuchte Haare hatten“, erklärte der Kommandant. Hinter allen Beförderungen steckt viel ehrenamtliches Engagement in der Freizeit, welches dann dem Allgemeinwohl dient. Die gute Ausbildung hilft sowohl bei der internen Zusammenarbeit der Steißlinger Wehr als auch in der Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren und Blaulichtorganisationen. Die Rettungsschwimmer-Abzeichen wurden bei der Hauptversammlung von Manuel Seidel übergeben, der den DLRG-Ortsverein Steißlingen leitet.

Bürgermeister Benjamin Mors ist per Amt nicht nur oberster Dienstherr, er ist auch Vorsitzender des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und dankte in allen Positionen und im Namen der Steißlinger Einwohner für die geleistete Arbeit und das gute Miteinander. Er blickte ebenfalls auf die gesteigerten bürokratischen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren. „Wie stellen wir uns als Gesellschaft unsere Zukunft vor, wenn Ehrenamt immer mehr Dokumentation und Haftung übernehmen muss“, fragte er in die Runde. In Steißlingen ist eine Antwort, dass eine Stelle geschaffen wurde, die ab Juli zu 50 Prozent dem Bauhof zuarbeitet und zu 50 Prozent der Feuerwehr. Mit Joachim Schönenberger sei dafür der ideale Mann mit Kenntnissen der Befindlichkeiten im Ort gefunden worden. Zudem unterstütze die Gemeinde gerne bei der Ausrichtung des Zeltlagers im Sommer.

Die über 70 Angehörigen der Feuerwehr Steißlingen hatten im vergangenen Jahr 21 Einsätze. Eine große Jahresübung fand ohne Öffentlichkeit im Industriegebiet statt. Mit 25 Jugendlichen ist die Jugendfeuerwehr gut aufgestellt und damit der Nachwuchs gesichert. Die Öffentlichkeitsarbeit beim Kindersommer und beim Zeltlager macht sich bezahlt. Weitere Informationen zur Steißlinger Feuerwehr gibt es im Internet auf der neu gestalteten Seite www.feuerwehr-steisslingen.de