von Susanne Schön

Jugendbeteiligung wird in Steißlingen groß geschrieben. Und die Beteiligung der Jugend funktioniert. Seit mehr als sechs Jahren bringen sich Jugendvertreter ein. Im März wurden bereits zum dritten Mal sechs Jugendvertreter im Alter von 12 bis 17 Jahren gewählt und nachdem durch Corona die Zusammenarbeit untereinander zuletzt komplizierter war, konnte in den letzten Wochen die Umsetzung des Großprojekte zur Umgestaltung des Roten Platzes bei der Mindlestalhalle engagiert vorangetrieben werden. Der Wunsch nach einem Sportpark mit der Möglichkeit von Fußball- und Basketballfeld bestand von Anfang an.

Bereits verwirklicht wurde dort eine Chill-out-Hütte, die sehr gut angenommen wird. Den Jugendlichen zur Seite steht seit über einem Jahr als Jugendbegleiter der Gemeinde Lukas Bukowski. Gemeinsam wurden Sportstätten besucht, Wünsche abgeglichen und Möglichkeiten erwogen. Heraus kam nun ein Konzept, welches dem Gemeinderat präsentiert wurde. Luka Metz stellte die Kombination aus Basketball- und Fußballfeld vor, zudem noch ein Platz für Calisthenics und Skater sowie in einem zweiten Bauabschnitt ein Pumptrack kommen soll.

Was ist Calisthenics? Der Begriff Eigengewichtsübungen klingt nicht gerade sexy, sondern erinnert eher an verstaubten Schulsport. Dabei ist Calisthenics laut einer Erläuterung der Technikerkrankenkasse (TK) nichts anderes als das Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Calisthenics sei populär, weil Muskeln ohne spezielle Geräte praktisch überall effektiv trainiert werden können. Gewichte sind tabu. Inzwischen gebe es auch in Deutschland immer mehr Sportparks oder Sportplätze mit entsprechendem Equipment, die keinen Eintritt kosten. Vorteil laut TK: Beim Trainieren im Freien sei die Sauerstoff-Zufuhr optimal.

Die Gemeinderäte sind im Vorfeld von Vereinen und Schule angeschrieben worden, dass sie auch Wünsche an das Areal haben, zumal Tennisclub, Fussballclub sowie Turn- und Sportverein direkt angrenzen. Lukas Bukowski, Hauptamtsleiter Roland Schmeh und Bürgermeister Benjamin Mors erinnerten daran, dass die Umgestaltung des Roten Platzes vor allem ein Projekt der Jugend sei. Nichtsdestotrotz habe man Kontakt zu den Vereinen gesucht und werde sich auch bei der konkreten Umsetzung nochmals abstimmen.

Im Sommer 2020 trafen sich engagierte Jugendliche mit Vertretern von Verwaltung und Gemeinderat, um die Möglichkeiten des Roten Platzes auszuloten. | Bild: Susanne Schön

Roland Schmeh betonte, dass man nicht nur mit der Calisthenics-Anlage auch auf die Bedürfnisse Sporttreibender eingehe. „Diese Anlage bietet die Chance auf ein Alleinstellungsmerkmal für uns“, hob Gemeinderat Lukas Fehringer zusätzlich hervor. Gemeinderat Arnold Zimmermann sprach gar von einem generationsübergreifendem Treffpunkt.

Bereits im Sommer vor zwei Jahren trafen sich Jugendliche mit Bürgermeister, Gemeindemitarbeitern und Gemeinderäten, um die Gestaltung des Roten Platz zu besprechen. | Bild: Susanne Schön

Mancher Gemeinderat fragte sich aber erst einmal, was Calisthenics denn sind. Die Bilder anderer Anlagen erinnerten an eine Mischung der alten Trimmdichpfade und einem Fitnessstudio. Hier können im Freien sogenannte Eigengewichtsübungen an Geräten absolviert werden. Dazu gehören beispielsweise Liegestütz, Barrenstütz, Klimmzug und Kniebeuge. Im neueren Gewand kommen Einflüsse aus Turnen, Breakdance und Freerunning dazu. Und schon heißen die Übungen Push-Ups, Dips, Pull-Ups und Squats.

Jugendliche trafen sich mit Vertretern von Gemeinderat und Verwaltung, um Wünsche und Möglichkeiten vor Ort zu besprechen. Das war im Sommer 2020. Inzwischen ist die Chill-Out-Hütte gebaut. | Bild: Susanne Schön

Generell lobten die Gemeinderäte den Entwurf der Jugendlichen. Sie freuten sich, dass nicht nur die Wünsche der sechs Jugendvertreter berücksichtigt wurden, sondern über die Jugendversammlung und eine Onlineumfrage die Wünsche alle Steißlinger Jugendlichen einfloss. Besonders betonten die Jugendlichen, dass sie auch an die Belange der jüngeren Kinder denken und sie hier ebenso Raum zur sportlichen Betätigung finden sollen. So wird auf dem Pumptrack ausschließlich durch Gewichtsverlagerung und gezielte Zieh- und Drückbewegungen oder Be- und Entlasten (Pumping) gefahren. Dazu eigenen sich nicht nur Fahrräder sondern auch Skateboard, Longboard, Inlineskates oder Scooter. Kleinkinder können hier sogar ihre koordinative Fähigkeiten mit dem Laufrad trainieren.

Bewegungs- und Spaßpark Mindlestal

Nun sollen in zwei Bauabschnitten Bewegungsanreize folgen. Im ersten Bauabschnitt sollen Soccer- und Basketballfeld sowie Calisthenics- und Skateranlage entstehen. In einem zweiten Bauabschnitt könnte ein Pumptrack folgen. Das Bauamt ermittelte überschlägig Gesamtkosten von rund 285.000 Euro. Bereits 2019 stimmte der Gemeinderat einer Umgestaltung generell zu, die Umsetzung wurde coronabedingt verschobenen. Jugendprojekt soll nun zeitnah beginnen, dafür gab es eine Zustimmung. Die einzelnen Maßnahmen werden nun geplant und dann vom Gemeinderat beschlossen. Auch erste Förderanträge werden gestellt, so ist eine Förderung des Soccerfelds möglich.