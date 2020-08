von Susanne Schön

Als familienbewusste Kommune plus spielt in Steißlingen die Jugendbeteiligung eine große Rolle. Dabei geht es vor allem um die Beteiligung der Jugendlichen jenseits der Schule. Startpunkt war der Workshop „Leben und Politik in meiner Gemeinde“ mit Udo Wenzl 2016. Dort und bei einer Online-Befragung wurden die Wünsche der Jugendlichen aufgenommen. Es folgte ein Workshop mit den Gemeinderäten.

Das Thema, das die Jugendlichen schon damals am meisten drückte, war das Fehlen eines Jugendtreffpunkts. Den soll es nun bald geben, auf dem Roten Platz zwischen Tennisclub und Mindlestalhalle.

Von der Idee bis zur Umsetzung

Der Weg dorthin war lang. Erst wurden Jugendsprecher gewählt, zwei Jahre später wurde erneut besprochen, was die Jugendlichen sich wünschen. Einige Projekte wurden schon umgesetzt.

Man besichtigte Jugendtreffpunkte und sprach über Nutzungsbedingungen. Dann kam die Idee, dass es ja kein fester Raum sein müsste, sondern eine Hütte in offener Bauweise reichen würde.

Als zweites großes Bedürfnis stellten sich Sportmöglichkeiten jenseits der Vereine heraus. Ein Fußballfeld für kleine Gruppen, ein Parcours für Skater und BMX-Räder sowie eventuell ein kleiner Basketballplatz. Auch schauten sich die Jugendlichen mit den Vertretern der Gemeinde einige Projekte an, die andernorts bereits verwirklicht wurden.

Gemeinsam suchte man nach passenden Örtlichkeiten. Nicht mitten im Ort, um die Nachbarn nicht zu stören. Aber doch angebunden an den Ort mit kurzen Wegen.

Die Jugendvertreter wollen eine Hütte ohne Jugendaufsicht betreiben, wünschen sich jedoch ein sicheres Umfeld mit sozialer Kontrolle. Da passte es ganz gut, dass die Gemeinde nach einer Lösung für den Roten Platz suchte. Denn der Belag, der dem Platz den Namen gibt, ist in die Jahre gekommen und löst sich auf. Eine Sanierung steht also sowieso an.

Vor Ort werden Möglichkeiten besprochen

So traf man sich jetzt, um vor Ort zu klären, wie der Platz von den Jugendlichen genutzt werden könnte. Es bildeten sich zwei Gruppen. Eine favorisierte eine „Chillout-Hütte“ mit Grillplatz, die andere Sportmöglichkeiten.

Es wurde festgelegt, wo die Kleinfußballfelder liegen sollen, damit es auch noch Raum für einen kleinen Parcours und ein Basketballfeld gibt. Zwischen den Feldern sollen Bänke für eventuelle Zuschauer oder pausierende Sportler stehen. Und auch um die Beleuchtung machte man sich Gedanken. Von der Chillout-Hütte soll der Blick auf die Sportaktivitäten gegeben sein. Zudem wünschen sich die Jugendlichen einen Grillplatz.

Die Hütte soll zum Beispiel für Geburtstagsfeiern genutzt werden können. Dazu soll sie über die Gemeinde gemietet werden können. Eine Benutzungsordnung soll noch ausgearbeitet werden.

Die Hütte ist bereits da

Hauptamtsleiter Roland Schmeh gab bekannt, dass die Hütte bereits da sei und in den Sommerferien mit Hilfe der Jugendlichen aufgebaut werden könne. Auch Wlan sei bereits vorhanden. Der Zaun rund um den Roten Platz soll abgebaut werden.

Hauptamtsleiter Roland Schmeh (knieend) zeigt, wie die neue Jugendhütte aussehen soll. | Bild: Susanne Schön

All diese Aktivitäten sind auch durch eine Förderung von ILE Bodensee möglich (siehe Infokasten). Christine Derschka befand als Regionalmanagerin, dass Projekte wie dieses die Kriterien vollständig erfüllten: „Hier wird der ländliche Raum für die Bewohner und insbesondere die Jugendlichen ein großes Stück attraktiver.“