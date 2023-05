Die Jugend soll sich an der Gestaltung der Dorfgemeinschaft beteiligen. Daher suchen nicht nur die Vereine den Kontakt zu den Jugendlichen, sondern auch die Verwaltung und der Gemeinderat. So fand im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Gespräch zwischen drei der sechs Jugendvertreter, Jugendbegleiter Lukas Bukowski, Verwaltungsmitarbeitern und Jugendsprechern der drei Fraktionen des Gemeinderats statt. Die Ergebnisse wurden in der Sitzung vorgestellt.

Neben einem allgemeinen Austausch nach der langen Corona-Pause standen bei dem Gespräch anstehende Projekte wie die Umgestaltung des Roten Platzes im Mittelpunkt. Die Verwaltung gab bekannt, dass man inzwischen ein Planungsbüro mit der Gestaltung des Platzes beauftragt habe. In der Planung sollen sowohl die Vorschläge der Jugendlichen als auch der angrenzenden Vereine berücksichtigt werden. Jugendvertreter Finn Albers strich heraus: „Der Rote Platz sollte an erster Stelle für uns Jugendliche gestaltet werden und auch von uns Jugendlichen genutzt werden.“ Eine Nutzung durch Vereine stehe für ihn erst an zweiter Stelle. Es sind zwei Bauabschnitte geplant. Das Bauamt der Gemeinde sei mit mehreren Anbietern von Fußballfeldern in Kontakt und der erste Bauabschnitt ist für dieses Jahr vorgesehen, erläuterte Christian Weber, Leiter des Bauamts. Eine genaue Zeitschiene liege noch nicht fest. Zur Planung des neuen Roten Platzes gehört auch ein Pumptrail. Auf der unebenen Strecke können sich Jugendliche mit dem Fahrrad oder Roller austoben. Eine Mountainbike-Strecke, wie sie sich die Jugendlichen seit Beginn der Jugendbeteiligung wünschen, wird es voraussichtlich nicht geben.

Bürgermeister Benjamin Mors stellte seine Idee vor, mit der Jugendliche für die Politik begeistert werden sollen – „Pizza und Politik“. Ein bis zwei mal pro Jahr sollen Steißlinger Jugendliche zu gemeinsamen Treffen eingeladen werden. Ziel dieser sei, sich in angenehmem Ambiente kennenzulernen und Meinungen über das breite Feld der Kommunalpolitik auszutauschen.