Die Unbekannten beschädigten laut Polizei an zwei Firmengebäuden die an den Fenstern angebrachten Alu-Jalousien und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Randalierer nimmt der Polizeiposten Steißlingen, (07738) 97014, entgegen.