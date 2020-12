von Susanne Schön

Was Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Verleihung der Landesinnovationspreise betonte, ist für Unternehmer Klaus Müller längst Wirklichkeit: „Wir brauchen in dieser herausfordernden Zeit mehr denn je innovative Ideen, die möglichst rasch umgesetzt und auf den Markt gebracht werden“, erklärte die Ministerin. 79 Bewerbungen gab es für den Landesinnovationspreis Baden-Württemberg 2020. Und ein ausgezeichneter Betrieb kommt aus Steißlingen: neben Unternehmen aus Stuttgart, Amtzell, Sauldorf und Ravensburg ging der Dr.-Rudolf-Eberle-Preis in diesem Jahr an Klaus Müller.

Steißlingen Jung und motiviert: Axel Schreijäck ist mit 21 Jahren bereits Feinwerk-Meister Das könnte Sie auch interessieren

Die Bedeutung von Innovation hat Müller schon 2004 entdeckt, als er sich selbstständig machte: „Mein früherer Arbeitgeber, war nicht immer mit meinen Produktvorschlägen einverstanden und wir sind nicht immer auf einen Nenner gekommen. Da ich aber an meine Kenntnisse und zukunftsorientierte Technik glaubte, gründete ich mein eigenes Ingenieurbüro für Auftragsentwicklungen im Hochfrequenzbereich.“ Der geringe Durchmesser von Glasfasern ist für ihn ein erheblicher Vorteil, denn so ist es leicht möglich, selbst alte Häuserblöcke nachträglich mit zukunftssicherer Glasfasertechnik bis in die einzelne Wohnung auszurüsten. „Genauso wichtig ist aber, dass es auf dem Glasfaser kaum Signalverlust gibt. Ein Kilometer Glasfaser hat etwa so viel Verlust wie ein Meter Koaxialkabel. Es ermöglicht zudem weit mehr als die tausendfache Datenrate, ist potentialfrei und kostet letztendlich sogar weniger als Kupferkabel“, zählt er die Vorteile auf. Jedoch sind handelsübliche Empfangsgeräte wie Fernseher mit koaxialen Eingängen ausgestattet.

Wie viel Entwicklungsarbeit in dem Produkt steckt, sieht man nicht auf den ersten Blick. | Bild: Jultec

Die Brücke zwischen Glas- und Koaxialtechnik schlägt der jetzt ausgezeichnete Wandler. Koaxialtechnik innerhalb der Wohnung habe den Vorteil, dass auch die Energieversorgung über die Leitung stattfinden kann und eine Koaxialleitung im Gegensatz zu Glasfasern mit Bordmitteln installiert werden kann – also mit dem, was ein Elektriker oder Heimwerker üblicherweise an Werkzeug zur Verfügung hat.

Sein neuer Wandler bietet dem Nutzer viele Vorteile. Klaus Müller zählt auf: „Satellitenversorgung bietet eine riesige Programmauswahl, dank enormer Bandbreite in höchster Qualität. Unser Wandler hat zudem einen niedrigeren Energiebedarf als Wettbewerbsgeräte, die wesentlich weniger Funktionalität haben, und sogar weniger Energiebedarf als ein einziger Kabelfernsehverstärker. Ein Glasfasernetz ist insgesamt deutlich energieeffizienter als ein herkömmliches koaxiales Kabelfernsehnetz, denn man spart sich viele Zwischenverstärker.“ Dazu komme noch die flexible Anschlussmöglichkeit dank Einkabeltechnik. „Die JOS-Serie ist hauptsächlich für Betreiber von Glasfasernetzen interessant. Dies sind beispielsweise Stadtwerke, die meistens eigene FTTH-Glasnetze haben, aber auch Wohnungsgesellschaften, die eine Open-Access-Glasstruktur im Gebäude installieren und die TV-Versorgung selbst übernehmen“, beschreibt er seine Kunden.

Die Verleihung des Innovationspreis fand in diesem Jahr Online statt. Die Moderatorin (links) leitete durch die Veranstaltung auf dem Bildschirm ist Klaus Müller mit einem Mitarbeiter zu sehen. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (rechts) hält die Urkunde in Händen. | Bild: TOM MAURER PHOTOGRAPHY

„Hard- und Softwareentwicklung sind inzwischen so stark verzahnt und spezialisiert, dass eine Teilentwicklung außer Haus keinen Sinn macht. Zudem kann man in der Hochfrequenz Bauteile nicht einfach von der Stange kaufen und beliebig austauschen, da ist der eigene, geschulte Einkauf sehr wichtig“, betont Klaus Müller seine schnelle Handlungsfähigkeit und hohe Produktqualität. Der Jahresumsatz habe sich bei etwa 1,3 Millionen Euro eingependelt. Zum Team gehören sechs feste Mitarbeiter. Ziel ist es, die Fertigung zu erweitern und einen eigenen Vertrieb aufzubauen.

Dass er Bodenständigkeit und Erfindungsreichtum paart, lässt sich auch aus der Findung seines Firmennamen ableiten. „Diesen zu finden bereitete mir zunächst Kopfzerbrechen. Er entstand dann aber als Kunstwort aus dem Namen meiner Tochter Jule, die mitten in den Vorbereitungen für die Firma geboren wurde.“ Sie steuert das „Jul“ bei, dem sich das „Tec“ für Technik anschließt. Für die Entwicklung ausgezeichnet zu werden, ist eine große Ehre für Klaus Müller: „Wir investieren das Preisgeld in einen neuen Messplatz. Der Preis wird uns als Werbeargument beim Aufbau des eigenen Vertriebs helfen und wird hoffentlich zu einem Türöffner.“

Preisgeld wird investiert

Der neu entwickelte Rückwandler für den SAT-TV-Empfang über Glasfaser beeindruckt durch seine kompakte Bauform bei sehr geringem Energiebedarf, der den gleichzeitigen Empfang mehrerer Satellitensysteme ermöglicht. Ein zentrales Schlüsselelement für die Realisierung des Wandlers ist der Einkabelchip, der zusammen mit einem Halbleiterhersteller entwickelt wurde. Der Wandler wird im Neubau im Medienverteilerkasten oder in der Nachrüstung auch mal unauffällig auf der Wand hinter dem Fernseher montiert.

Die Produkte lassen sich einfach in vorhandene Systeme integrieren. | Bild: Jultec

Normalerweise kann beim Satellitenempfang nur ein Empfangsteil pro Leitung betrieben werden. Wenn also eine Sendung geschaut und eine andere aufgezeichnet werden soll, wären zwei Leitungen notwendig. Mit teilnehmergesteuerten Einkabelsystemen könne eine Vielzahl von Empfangsteilen unabhängig an einer Leitung betrieben werden.