Die Mitarbeiter der Bücherei Steißlingen hatten im vergangenen Jahr viel zu tun: Über 20 800 Medien wurden 2019 ausgeliehen. Davon entfielen auf die klassische Ausleihe 18 355 Medien und auf die Onleihe über 2400 Medien. Dies schreibt die Bücherei in einer Mitteilung.

354 Stunden geöffnet

In der Bücherei standen zum Jahresbeginn 9431 Medien zur Ausleihe bereit; für die Libelle-Nutzer nochmals 15364 E-Medien. Neu angeschafft wurden im vergangenen Jahr 679 Medien. Darüber freuten sich 611 aktive Leser. Die Bücherei war im vergangenen Jahr 354 Stunden geöffnet.

Zusätzlich zur Ausleihe, die nur einen Teil der Büchereiarbeit ausmacht, waren die 14 ehrenamtlichen, unentgeltlich tätigen Mitarbeiterinnen über 1800 Stunden beschäftigt: mit dem Aussuchen von neuen Medien, dem Erfassen und Einbinden der Medien, dem Aussortieren und vielen weitere Tätigkeiten.

Vielfältige Angebote für Schüler

Ihr ihrer Mitteilung bedankt sich die Bücherei auch im Namen der Leserinnen und Leser für die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Steißlingen und die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau.

Sie schreibt, das Bücherei-Team sei auch außerhalb der Ausleihe aktiv: es betreut das Seeregal und bietet für die Vorschulkinder jedes Jahr die Aktion „Ich bin bibfit“ an. Für die Schüler der Klassen 4 organisieren die Bücherei-Mitarbeiter eine Autorenlesung, außerdem findet in Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Steißlingen jedes Jahr ein Lesetag zu Ehren von Baronesse Josepha von Stotzingen statt, die die Bücherei über 50 Jahre lang ehrenamtlich geleitet hat.

Rückgabedaten verlängert

Neu war im vergangenen Jahr eine Buchausstellung in der Bücherei. Dies liege den Mitarbeitern besonders am Herzen, schreibt die Bücherei. Außerdem biete sie Führungen für Schüler und einen Bücherkoffer für die Gemeinschaftsschule an.

Momentan ist die Bücherei wegen der Corona-Krise noch geschlossen. Die Rückgabedaten für ausgeliehene Medien wurden deshalb verlängert. Für die E-Book-Leser steht das Online-Portal weiterhin zur Verfügung. Bei dringenden Fragen ist die Bücherei unter der E-Mail-Adresse buecherei-steisslingen@t-online.de erreichbar.