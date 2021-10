von Susanne Schön

Der Friedhof Steißlingen soll noch in diesem Jahr neu gestaltet werden. Es sind Erweiterungen im Bereich der Grabfelder und Rasengräber notwendig. Dazu müssen auch neue Wege angelegt werden.

Nach einer Überprüfung, ob die Gemeinde dies über den Bauhof machen kann, wurde im Gemeinderat entschieden, die Arbeiten zu vergeben. Der Grund: Es soll einen möglichst geringen Eingriff in die Friedhofsruhe geben und die Mitarbeiter des Bauhofs seien bereits ausgelastet.

An fünf Firmen wurden die Ausschreibungen verschickt, zwei haben sich beteiligt. Vergeben wurden die Arbeiten an die Firma Kähler aus Eigeltingen für 24.473 Euro.

Mindlestalhalle wird saniert

Vor 25 Jahren wurden die Mindlestalhalle gebaut. Nun stehen Sanierungen in mehreren Bereichen an. Nach der Ausschreibung der Arbeiten an Duschanlagen, der WC-Bereiche und für den Einbau einer Enthärtungsanlage für die Wasserversorgung, konnte der Gemeinderat diese an die Firma Eckey aus Singen für 69.896 Euro vergeben.

„Als weitere Schritte stehen in den kommenden Jahren Sanierungen wie die Fliesenerneuerung in den Duschen- und Umkleideräumen, die Erneuerung des Bodenbelages und der mobilen Bühnen auf dem Plan“, so Christian Weber vom Bauamt. Zudem solle die Lüftungsanlage überprüft und gegebenenfalls Teile erneuert werden.

Förderung ist noch unsicher

Die Verwaltung werde einen Antrag auf Städteförderung vorbereiten. Der Förderbescheid könne bis zu zwei Jahren dauern und eventuell nicht positiv sein. Die Sanierungen werden darum im Sinne der Nutzer vorgezogen.