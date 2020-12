von Susanne Schön

Steißlingen hat eine gute Internetverbindung. Ganz Steißlingen? Nein – es gibt weiße Flecken. Dazu gehören zum Beispiel Wiechs, Maiershöfe und die Mühlebergstraße. Auch die Leistung an der Schule ist nicht so hoch wie erforderlich. Seit Jahren plant die Gemeinde, diese weißen Flecken zu tilgen.

„Das Förderprogramm ist deutlich unbürokratischer geworden. Zudem gibt es nun Zuschüsse von Land und Bund. Mit dieser Co-Finanzierung könnten bis zu 90 Prozent Zuschuss erreicht werden“, erläuterte Bürgermeister Benjamin Mors. Um diese nützen zu können hatte die Verwaltung den Netzbetrieb ausgeschrieben.

„Wir freuen uns, dass es zwei leistungsstarke und qualifizierte Bewerber gibt“, erklärte der Bürgermeister. Dies sei nicht in jeder Kommune so. Der Rat stimmte einer Vergabe an die Netcom zu, da hier das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten passt.

Gemeinde muss Infrastruktur schaffen

Doch bevor das Glasfasernetz betrieben werden kann, muss die Gemeinde die Voraussetzungen – also ein Glasfasernetz – schaffen. „Die Gemeinde erstellt die passive Infrastruktur. Hierzu zählen der notwendige Tiefbau, das Verlegen der Leerrohre, das Vorhalten von einem POP-Standort (Hauptstandort) und Verteilerschächten. Abschließend wird die Glasfaser ins Netz eingeblasen“, schilderte Fachbereichsleiter Christian Weber das Vorgehen.

Dies soll im kommenden Jahr angegangen werden. Zuerst müsse noch die Trassenführung abgeklärt werden. Manche Leerrohre liegen schon, an anderen Stellen bedarf es Tiefbauarbeiten. Der POP-Standort soll in der Ortsmitte sein. In den Genuss des schnellen Internets kommen nicht alle Steißlinger, sondern nur die, die nach geltenden Richtlinien unterversorgt sind. Sonst gäbe es keinen Zuschuss.

Steißlingen Erfolg durch Innovation: Zwei Steißlinger Unternehmen freuen sich über Auszeichnungen Das könnte Sie auch interessieren

Das Glasfasernetz gehört der Kommune. Der Betreiber zahlt dafür Pacht. Weber rechnet mit 1,25 Millionen Euro Gesamtkosten, diese stehen schon im Haushalt. „So steht es im Förderantrag, den wir vor zwei Jahren gestellt haben.“ Auf Nachfrage sagte er, dass es 130 mögliche Anschlüsse gebe.