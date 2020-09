Steißlingen vor 2 Stunden

Hubschraubereinsatz: Polizei findet vermisste 90-Jährige

Die Polizei suchte am Dienstagnachmittag und nachts in Steißlingen mit großem Aufgebot, Hubschrauber und Suchhunden nach einer vermissten 90-jährigen Bewohnerin eines Altenheims. Sie wurde in einem Wald gefunden. Der Einsatz dauerte bis kurz nach Mitternacht.