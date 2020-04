von SK

Bislang unbekannte Täter entzündeten laut Pressemitteilung der Polizei Freitagnacht um 23.20 Uhr auf dem Gelände einer Steißlinger Firma im Mühleweg mehrere übereinandergestapelte

Holzpaletten. Das Feuer griff in der Folge auf weitere mit

Granitsteinen belegte Paletten über, so dass die Ware in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu melden.