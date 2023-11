Aktuell lädt der Herbst nicht gerade dazu ein, das Haus zu verlassen. Eine Ausnahme sollte man am Samstag, 18. November, machen, wenn der Musikverein um 18.30 Uhr zum Herbstkonzert in die Seeblickhalle einlädt. Für die Zuhörer wurde ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, welches den Bogen von Klassik bis zur Moderne spannt. „Lasst euch von unseren talentierten Musikerinnen und Musikern mit Melodien verzaubern und genießt einen unvergesslichen Abend“, lädt der Vorsitzende Roland Zimmermann ein.

Was macht das Herbstkonzert so besonders? Das diesjährige Konzert ist nicht nur irgendein Gemeinschaftskonzert. Dadurch, dass der Musikverein und die Blue Monday Big Band gemeinsam ihr Publikum verzaubern werden, treffen zwei unterschiedliche Stilrichtungen aufeinander – konzertante Blasorchester-Literatur und Bigband Sound und bieten quasi zwei Konzerte an einem Abend. Da bleibt das ungemütliche Herbstwetter draußen und die Musiker lassen Melodien wie buntes Herbstlaub um die Zuhörer tanzen.

In der Blue Monday Big Band treffen sich Amateurmusiker, die für Big Band Jazz brennen. Die klassische Big Band Besetzung wird durch Sängerinnen harmonisch abgerundet. Das Repertoire umfasst Stücke von modernen Arrangements bis hin zu klassischen Kompositionen bei einem breiten Repertoire von Swing bis Jazz.

Seit über 150 Jahren bereichert der Musikverein das kulturelle Leben in Steißlingen. Dazu gehören viele große aber auch kleine Auftritte bei weltlichen und kirchlichen Feiern im gesellschaftlichen aber auch privaten Umfeld. Dabei spielen sie auf hohem Niveau aber auch dem Anlass angepasst zur Freude ihrer Zuhörer. Außerdem gehört Musik zum Leben. Dass die Gemeinschaft der Musiker ebenfalls stimmt, kann man zum Beispiel an Ewald Braun sehen. Er ist Ehrenmitglied und aktiver Musiker bei der Flotten Spätlese. Zu seinem 90. Geburtstag gaben die Musiker ihm zu Ehren ein kleines Konzert, das in der Abendschau des SWR ausgestrahlt wurde.

Die Musiker aus beiden Ensembles haben sich seit Wochen in intensiven Proben, einem Probentag sowie mit Register- und Satzproben vorbereitet. „Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen kurzweiligen und entspannten Konzertabend in der Seeblickhalle“, fügt Dirigent Michael Forster hinzu. Am Jahresende möchten er und die aktiven Musiker sich ganz besonders beim Publikum bedanken. „Ihre Besuche zeigen uns Ihre Wertschätzung und sind für uns auch gleichzeitig Anerkennung unseres Bestrebens, einen kleinen, bescheidenen Beitrag zum kulturellen Leben in unserer Gemeinde beizusteuern“, betont Michael Forster.