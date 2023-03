So kündet das Transparent in luftiger Höhe am Eingang zum Großen Markt in Heppenheim von dem Ereignis, das am 5. März 15 Leute aus Steißlingen nach Heppenheim lockte, darunter einer der „zwei wichtigen Vertreter der Konkreten Kunst in Deutschland“: Hubert Zimmermann aus Steißlingen. Er hat viele Jahre an der Bergstraße gelebt und gearbeitet. Laudator Erich Henrich, Vorsitzender der Kulturinitiative Leo Grewenig, streifte bei der Eröffnung kurz den ersten Besuch bei Zimmermann in Steißlingen: „Wir waren platt.“ Aus einem Haus voller Kunst, „einem kreativen Kosmos“ mussten die Stücke zur Ausstellung herausgepickt werden, anhand derer die Entwicklungsschritte nachvollziehbar sind. Diese Entscheidung sei nicht leicht gewesen, aber gelungen, erläuterte Rosemarie Reusch, ehemalige Mathe-Lehrerin, in ihrem Streifzug. Sie demonstrierte die Entstehung des Möbius-Rings und erklärte den Zusammenhang zwischen Mathe und konkreter Kunst. Rainer Michels steuerte experimentelle Musik im vollen Kurmainzer Amtshof bei. Die Steißlinger Besucher waren der einhelligen Meinung, dass sie Zimmermanns Exponate bislang noch nicht so elegant und so stimmig präsentiert gesehen hätten. Auch wenn ihnen die ausgestellten Stücke in dem Heppenheimer Museum allein schon von den monatlichen Treffen in Zimmermanns Haus bestens bekannt seien. Auch beim Mittagessen mit dem Museumsteam und auf der Heimfahrt nach Steißlingen waren sich die Reisenden einig, dass die Ausstellung in Heppenheim äußerst sehenswert sei – dank des Teams, das sich mit Museumsleiterin Luisa Wipplinger um konkrete Kunst verdient gemacht habe. Der im Jahr 2002 verstorbene Heinz Nickel war durch seinen Sohn vertreten. Auch seine Kunst ist im Heppenheimer Museum noch bis bis 30. April zu sehen.

Hubert Zimmermann, geboren 1928, studierte von 1956 bis 1959 an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm bei Max Bill und Tomás Maldonado. Er war Leiter des Designbüros beim Elektrokonzern BBC (jetzt ABB) in Mannheim und hatte einen Lehrauftrag an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Seit 1964 ist er freiberuflich tätig und setzt sich intensiv mit der Konkreten und Konstruktiven Kunst auseinander. Er besaß seitdem Ateliers und Werkstätten in Seeheim-Jugenheim, im Westerwald und nun in Steißlingen, heißt es in der Ausstellung zu seiner Vita.