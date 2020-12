Nachdem es in der Steißlinger Helianthum-Lebensstätte für Pflege und Wohlbefinden zu mehreren Corona-Infektionen gekommen ist, meldet die Einrichtung, dass das Infektionsgeschehen noch nicht beendet ist. „Mit Hilfe der Antigen-Schnelltests, die in sehr kurzen Abständen durchgeführt wurden, konnten weitere Infektionen gleich erkannt werden“, betont Helianthum-Chef Oliver Stellfeld in einer Pressemitteilung. Die betroffenen Hausgäste seien gut versorgt. 37 Hausgäste seien aktuell positiv auf das Corona-Virus getestet, außerdem 15 Mitarbeiter. Die Ergebnisse 30 weiterer Tests stünden noch aus. Bei vier Bewohnern habe das Virus zum Tod geführt, sechs hätten die Infektion gut überstanden.

Steißlingen Coronavirus lähmt Helianthum-Heim in Steißlingen Das könnte Sie auch interessieren

Trotz der getroffenen Maßnahmen könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Infektionen auftreten. „Wir schöpfen alle Möglichkeiten aus, unsere Hausgäste sowie unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und eine weitere Ausbreitung in unserem Haus einzudämmen“, erklärt Stellfeld. Um die Infektionskette möglichst bals unterbrechen zu können, stehe die Einrichtung in engem Kontakt mit Gemeinde und Gesundheitsamt. „Es ist noch nicht abzusehen, bis wann das Haus für Besucher wieder geöffnet werden kann“, so Stellfeld, der betont, dass ein offener Umgang mit der Situation im Helianthum sehr wichtig sei.