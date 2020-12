Die Pfarrgemeinden im Hegau lassen sich viel einfallen, um Christen die Vorbereitung auf Weihnachten zu ermöglichen. In Steißlingen gibt es an jedem Sonntag im Advent den ökumenischen Adventsweg. Jeweils um 17 Uhr können alle, die sich auf den Weg machen wollen, an verschiedenen Orten im Dorf draußen einen etwa halbstündigen Impuls mitnehmen. Das Angebot, sich draußen zu treffen, nehmen vor allem Familien in Anspruch. Bei jedem Impuls gibt es ein kleines, von Kindern vorgetragenes Anspiel zum jeweiligen Thema. Zwischen 70 und 125 Besucher zählte der Adventsweg an jedem Sonntag.

Alternative zur Kirche

„Vieles ist in diesem Jahr nicht möglich und der Adventsweg draußen ist eine Alternative, die Themen und Szenen des Weihnachtsevangeliums aufgreift“, erklärte Pfarrerin Martina Stockburger. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass Familien derzeit wegen Corona nicht so gern in die Kirche gehen und die Angebote draußen gern nutzen. Zu einem ersten ökumenischen Treffen zur Vorbereitung des Adventswegs kamen 16 Mitglieder beider Konfessionen. Je ein Team aus drei bis vier Frauen bereitete eine Station des Wegs vor, kümmerte sich um den Text und die Musik.

Am Sonntag am Rimmele Eck

Der erste Treffpunkt mit Maske und Abstand war auf dem Kirchplatz der katholischen Kirche St. Remigius. Unter dem Titel „Ausgerechnet jetzt“ machten sich Maria und Josef auf den Weg, sich zählen zu lassen. Der zweite Advent auf dem Schulhof stand unter dem Motto „Josefs Traum“. Am dritten Advent war der Treffpunkt die Schafweide am Geißbühl unter dem Titel „Bei den Hirten“. Ein paar Schafe auf der Weide und von Kindern gespielte Hirten an einem Feuer, die über die Arbeit des Hirten berichteten, umrahmt von den Klängen zweier Trompeter ergaben ein stimmungsvolles Bild. Am Sonntag geht es am Rimmele Eck um das Thema „Frieden schenken“. „Jeder muss sich im Advent selbst auf den Weg machen, wir wollen mit dem Angebot eine Hilfestellung geben“, erklärte Martina Stockburger.