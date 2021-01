Wer am Sonntag vor die Tür ging, fand sich häufig auf glatt gefrorenen Straßen oder Gehwegen wieder. Allzu viel passiert sei aber trotzdem nicht, lautet auf Nachfrage die Auskunft aus dem Führungs- und Lagezentrum (FLZ) des Polizeipräsidiums Konstanz.

Es sei zwar glatt gewesen, aber an einem Sonntag eben auch wenig Verkehr. Als einziger witterungsbedingter Unfall sei bis zum späten Nachmittag im Meldesystem der Polizei ein Vorfall bei Steißlingen verzeichnet gewesen, so die Information des FLZ. Ein Autofahrer sei ohne fremde Beteiligung gegen 12.20 Uhr von der Landesstraße 223 zwischen Steißlingen und Orsingen abgekommen. Das Fahrzeug habe sich überschlagen. Der Fahrer sei vorsorglich in ein Krankenhaus gekommen, so die Angaben.