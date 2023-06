Es ist eine lange Geschichte, auf die der Motorsportclub (MSC) Steißlingen zurückblicken kann. Bereits im Gründungsjahr 1923 wollte man Menschen die Angst vor der vermeintlichen Gefahr im Umgang mit Motoren nehmen. „Karl Maier führte damals eine kleine Gruppe fortschrittlicher Menschen zur Interessengemeinschaft des Motorsports zusammen“, erklärt die Vorsitzende Sandra Strüver heute. „Sinn und Zweck, damals wie heute, war es, die Menschen an eine neue Technik heranzuführen sowie Können, Geschicklichkeit und Wissen zu verbessern.“ Das gelte nicht nur in Bezug auf den Motorsport, sondern für den Straßenverkehr allgemein.

So erwerben die aktiven Mitglieder nicht nur Pokale und sind Teil eines über den Verein hinausgehenden Netzwerks. Sie sind ebenso geübte Fahrer und können Gefahrensituationen gut einschätzen. Da passt es gut, dass sie von Anfang an auf dem Gelände des Fahrdynamischen Zentrum Bodensee, das jetzt ADAC Fahrsicherheitszentrum heißt, in Steißlingen trainierten.

Sport und Geselligkeit gehen Hand in Hand

Am Muttertag wurde beispielsweise sowohl der Clubsportslalom der Opel Sportfahrer-Gemeinschaft Hegau-Bodensee als auch der Jugend-Kart-Slalom vom MSC als Wertungslauf zur Südbadischen ADAC Meisterschaft auf dem Gelände ausgerichtet. 28 Helfer vom MSC sorgten dabei nicht nur für die Spannung und Sicherheit beim Kartfahren sondern auch für das leibliche Wohl von Fahrern und Zuschauern.

Dabei hat sich im Laufe der Jahre einiges geändert. Nach der Neugründung unter Paul Baumann 1950 wurden sportliche Jahre eingeleitet. „In den 60er-Jahren gab es Bildersuchfahrten mit alten Autos wie dem Goggomobil, dem Käfer oder dem Opel P1 und P2. In den 1980 -Jahren gehörte auch Autocross zur Vereinsgeschichte“, blickt Sandra Strüver zurück. Seit 1995 der Bodensee-Kart-Cup von mehreren Vereinen ins Leben gerufen wurde, um sich untereinander sportlich zu messen, war der MSC Steißlingen dabei.

Sandra Strüver freut sich als Präsidentin des Motorsportclub Steißlingen über die 100-jährige Vereinsgeschichte, denn sie ist vom Motorsport begeistert und fuhr selbst lange aktiv Kart. | Bild: Susanne Schön

„Mit dem Kauf des Gokarts, der bleifrei und schadstoffarm fährt, und im Notfall auch über Funk abgestellt werden kann, ist der MSC seinem Grundgedanken wieder nachgekommen: Nämlich, dass er jungen Menschen die Möglichkeit geben möchte, sich mit Motoren vertraut zu machen und sich mit andern zu messen“, führt Sandra Stüver weiter aus. 2012 hat sich der Verein entschlossen, sich dem ADAC als Ortsclub anzuschließen. Seitdem fahren die Jugendlichen des MSC beim ADAC Südbaden Jugendkartslalom mit den 6,5 PS Karts an den Meisterschaften erfolgreich mit.

Der Verein in Zahlen Die Trainings finden montags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr im Fahrsicherheitszentrum in Steißlingen statt. Der MSC hat vereinseigene Karts. Schon im Gründungsjahr 1923 hatte der Verein 20 aktive Mitglieder. Heute ist die Zahl der Mitglieder auf 173 gestiegen. Darunter sind 28 Ehrenmitglieder, 50 aktive und 69 passive Mitglieder sowie 26 Jugendliche. Der Verein feiert am 17. Juni nachmittags mit geladenen Gästen ihr 100-jähriges Bestehen in der Torkel in Steißlingen. Bewirten werden bei dem Festakt die Wiechser Schlosshexen. Abends sorgt die Liveband CARGO für Stimmung. Dann ist die Torkel für alle geöffnet.

Doch auch jenseits von Asphalt und Motoren sind die Mitglieder des MSC beliebt. In den 80er- und 90er-Jahren sorgten sie mit dem Weihnachtstheater für beste Stimmung. Heute versorgen sie vor allem bei Weihnachtsmarkt und Klemenzenfest die Besucher mit frischen Dünnele. Auch nehmen sie beim Kinderferiensommer in Steißlingen teil und sind Teil der Arbeitsgemeinschaft Musiksommer.