Normalerweise prägen Storchenzunft und Schlosshexen die fünfte Jahreszeit. In diesem Jahr ist hierbei viel Kreativität gefordert. Damit es auch diesmal bunt wird, haben sich die Narren der regional übergreifenden Aktion „Macht aus Eurem Christbaum einen Narrenbaum“ angeschlossen. Die Wiechser Schlosshexen wollen am Schmotzige Dunschtig das Stellen der privaten Narrenbäume in einem Video festhalten.

Am Fasnetsamstag soll der Narrenbaum-Film dann an die Mitglieder verschickt werden. In diesem Rahmen hat die Gemeindeverwaltung den Christbaum vor dem Rathaus den Narren überlassen, diese wollen ihn zum Narrenbaum machen.

Christbäume werden Narrenbäume

Dieser wird dann von den Storchen auch ordnungsgemäß am Fasnachts-Dienstag verlost. Fünf Euro kostet ein Los, bei zehn Euro gibt es gleich drei Lose. Allerdings kann man die Lose nicht bei charmanten Losverkäufern erwerben, sondern man muss sich kontaktlos registrieren und bezahlen. Dafür wurde ein Konto des Online-Bezahldienstleisters Paypal eingerichtet. Natürlich geht es auch ganz klassisch mit Zettel und Bargeld, welche beim Zunftmeister Markus Löffel abgegeben werden können.

Corona-Regeln sollen unbedingt eingehalten werden

„Macht aus euren Adventsfenstern närrische Fasnachtsfenster“, ruft die Storchenzunft Familien, Geschäfte und Vereine auf. So soll Steißlingen zu einem bunten und fröhlichen Fasnetdorf werden. „Die Fasnetsfenster oder -Vorgärten können bei einem närrischen Spaziergang vom Schmotzige Dunschtig bis Aschermittwoch entdeckt werden“, lädt Markus Löffel zum Mitmachen ein und betont: „Besonders wichtig ist uns, dass wir alle uns an die geltenden Corona-Regeln halten!“

Narrenblätter gibt es in Steißlingen und Wiechs. Diese werden ab Samstag, 6. Februar, gemeinsam an verschiedenen Verkaufsständen angeboten. In dieser besonderen Zeit sei es sehr wichtig, unter den Vereinen zusammenzuhalten und an einem Strang zu ziehen, sagt Johanna Stengele, die Präsidentin der Schlosshexen: „Besondere Zeiten machen erfinderisch.“

So wurde bereits der erste Hexenkurier erstellt und an die Mitglieder ausgehändigt. Darin war unter anderem der Jahresbericht des Vereins von 2020, ein Hexenrätsel sowie eine Vorschau auf die kommende Fasnet. „Das Ziel war es, die Mitglieder in dieser außergewöhnlichen Zeit auf andere Gedanken zu bringen.“

Digitale Narrenratssitzung

Die Schlosshexen starteten am 20. Januar mit ihrer ersten digitalen Narrenratssitzung in die Fasnet, dort wurden die ganzen Ideen für die „Fasnet mol andersch“ besprochen. Dazu gehörte auch die Teilnahme am virtuellen Narrentag in Owingen.

„Am Fasnetssunntig findet normalerweise unser kleiner, aber feiner bunter Abend statt. Dieses Jahr wird es für unsere Mitglieder einen digitalen bunten Abend geben unter dem Motto ‚Best-of‘. Das wird ein Film sein mit den besten Auftritten, die es bisher am bunten Abend der Wiechser Schlosshexen gegeben hat. Damit bei unseren Mitgliedern etwas Bunte-Abend-Stimmung aufkommt, können sie ein Paket bestellen mit vielen verschiedenen Dingen, die zu unserem bunten Abend passen“, bietet Präsidentin Johanna Stengele an.