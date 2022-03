von Susanne Schön singen.redaktion@suedkurier.de

Der Gemeinderat hat die nächste Etappe für die Innentwicklung im Ortskern eingeleitet. Er beschloss in der jüngsten Sitzung den Bebauungsplan „Hansjakob-Areal“. Dieser und die Gestaltungsrichtlinie „Ortsmitte II“ geben eine Orientierung, welche Baumaßnahmen und Sanierungen im Ortskern möglich sein sollen.

Innenentwicklung steht für Steißlingen ganz vorn auf der lokalpolitischen Agenda. Die Lebensqualität der Bürger soll dabei gesteigert und Wohnraum geschaffen werden. Dabei versuchen Gemeinderat und Verwaltung sowohl eine funktionierende Infrastruktur als auch klimatische Effekte und den Erhalt des Dorfcharakters zu berücksichtigen. Dies ist nicht immer einfach und manchmal sind die Interessen gegenläufig. Um das Projekt Innenentwicklung voranzutreiben, wird bereits seit Jahren mit Planungsbüros gearbeitet.

Aktuell zeigte sich die Problematik beim Hansjakob-Areal. Denn zur Innenentwicklung gehört auch der Umgang mit unbebauten Flächen im Dorf. 6500 m² und damit drei Grundstücke umfasst der neue Bebauungsplan der Innenentwicklung.

Widerstreitende Interessen

In der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte sich schon vor dem Beschluss, wie schwierig es sein kann, die Veränderungen und Bedürfnisse in einem sich wandelnden Ort unter einen Hut zu bringen. So befinden sich hier für die Einen die grünen Lungen des Dorfs und für die Anderen sind sie ungenutzte Flächen, die Raum für wichtige Infrastruktur bieten.

Die Verwaltung formulierte die Ziele und Zwecke des Bebauungsplans „Hansjakob-Areal“ so: Schaffung von bezahlbaren Wohnungen, Vorbeugung der Schaffung von unerwünschten Gemengelagen und Nutzungskonflikten, Erhalt des Ortsbilds sowie Wohnraum für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf (beispielsweise altersgerechtes Wohnen), Betreuungsangebot für Kinder, Freiflächengestaltung und Aufwertung gegebenenfalls mit Begrünung sowie Gebäude für soziale und gesundheitliche Zwecke, wie etwa Pflegeeinrichtungen.

Planungssicherheit herstellen

Doch noch sind die drei Grundstücke nicht in kommunaler Hand. Darum fragte ein Bürger am Sitzungsbeginn auch nach: „Wird hier über Eigentum beschlossen ohne mit den Eigentümern zu sprechen?“ Bürgermeister Benjamin Mors entgegnete, man wolle mit den Bürgern gestalten.

Laura Mayer vom Bauamt wies darauf hin, dass Großteile der Grundstücke unbebaut seien. Solche Flächen seien rar in Steißlingen. Darum sei das Vorkaufsrecht für die Gemeinde auch so wichtig. Für die Verwaltung seien solche Gebiete Entwicklungsflächen. Darum beschloss der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans für das „Hansjakob-Areal“. Dieser wirke einer unerwünschten Entwicklung entgegen und gebe den Bürgern gleichzeitig mehr Planungssicherheit für die Zukunft.

Mehr Carsharing, mehr ÖPNV

Es gibt in Steißlingen bereits mehrere Beispiele für sanierte Gebäude im Ortskern, einige von ihnen sind denkmalgeschützt. Diesen sollen weitere insbesondere im Sanierungsgebiet folgen.

Gestalten müsse man im Ortszentrum die Verkehrssituation, sagte ein anderer Bürger in der Fragestunde. Denn es wohnten hier immer mehr Menschen, es gebe aber keinen Gehweg, und parkende Fahrzeuge würden Sichtprobleme verursachen und somit Menschen gefährden. Mors wies daraufhin, dass man mit Carsharing und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs bereits an dem Problem des ruhenden Verkehrs arbeite.

Steißlingen Sechs neue Stimmen: Sie vertreten die Jugend in der Gemeinde Das könnte Sie auch interessieren

Zudem verursache der ruhende Verkehr auch an anderen Stellen Steißlingens Probleme, die man angehen wolle. Laura Mayer fügte an, dass bei der Nachverdichtung besonders auf den Stellplatzschlüssel geachtet werde. Bei ausreichend Stellplätzen auf den Grundstücken werde die Straße entlastet.

Wie sehr die Gemeinderäte in ihrem Dorf eingebunden sind, zeigt sich derweil unter anderem daran, dass viele Gemeinderäte bei der Verabschiedung der Gestaltungsrichtlinie (siehe Infotext) als Betroffene im Zuschauerraum Platz nehmen mussten.

Innenentwicklung Zuschüsse: Es ist Steißlingen gelungen, ins Landessanierungsprogramm aufgenommen zu werden. Damit subventioniert das Land Baden-Württemberg entsprechende Ortssanierungen. Wie die Förderung aussieht, welche Gebäude in dem Sanierungsgebiet liegen und anderes mehr wurde bereits vom Gemeinderat verabschiedet. Nun konnten die Gemeinderäte auch der überarbeiteten Gestaltungsrichtlinie für das Sanierungsprogramm „Ortsmitte II“ zustimmen.

Es ist Steißlingen gelungen, ins Landessanierungsprogramm aufgenommen zu werden. Damit subventioniert das Land Baden-Württemberg entsprechende Ortssanierungen. Wie die Förderung aussieht, welche Gebäude in dem Sanierungsgebiet liegen und anderes mehr wurde bereits vom Gemeinderat verabschiedet. Nun konnten die Gemeinderäte auch der überarbeiteten Gestaltungsrichtlinie für das Sanierungsprogramm „Ortsmitte II“ zustimmen. Sanierungen: Es gibt bereits mehrere Beispiele für sanierte Gebäude im Ortskern. Einige davon sind denkmalgeschützt. Diesen Beispielen sollen weitere insbesondere im Sanierungsgebiet folgen.

Es gibt bereits mehrere Beispiele für sanierte Gebäude im Ortskern. Einige davon sind denkmalgeschützt. Diesen Beispielen sollen weitere insbesondere im Sanierungsgebiet folgen. Wohnen: Beim bezahlbaren Wohnraum hat Steißlingen bereits ein Projekt in der Derststraße umgesetzt. Dort hat die Gemeinde bezahlbaren Wohnraum geschaffen.

Beim bezahlbaren Wohnraum hat Steißlingen bereits ein Projekt in der Derststraße umgesetzt. Dort hat die Gemeinde bezahlbaren Wohnraum geschaffen. Tempo 30: Man hat es zudem geschafft, dass in Großteilen des Dorfs Tempo 30 gilt. Dies bedeutet für viele Einwohner eine große Entlastung von Lärm und steigert außerdem die Verkehrssicherheit.

Man hat es zudem geschafft, dass in Großteilen des Dorfs Tempo 30 gilt. Dies bedeutet für viele Einwohner eine große Entlastung von Lärm und steigert außerdem die Verkehrssicherheit. Gesundheitssektor: Mit dem Baufortschritt des Gesundheitshauses schreitet die Verbesserung der Infrastruktur auf dem Gesundheitssektor für Steißlingen voran.